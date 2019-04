Enzklösterle Sascha Dengler ist Bürgermeister

Dabei hatte das Wahl-Wochenende selbst für das noch in Karlsbad-Auerbach lebende Ehepaar Dengler alles andere als glücklich begonnen: "Ich habe mir gestern einen Nagel in den Reifen gefahren, war also bis heute damit beschäftigt, das Auto wieder flott zu machen", erzählt der Kandidat am Rande der Stimmenauszählung. Keine Zeit also, um richtig nervös zu werden. Abgesehen von der Reifenpanne, verbrachten die Denglers den Wahltag mit ihren beiden Kindern "ganz entspannt" – im Garten, auf dem Spielplatz und beim Spaziergang mit dem Hund.

Gegenkandidat Hans Wurster war ebenfalls den ganzen Wahltag über gut abgelenkt "und absolut unaufgeregt", selbst bei der Stimmenauszählung, weil: "Wenn’s klappt, ist gut." Wenn nicht, verliere er ja nichts, "ich habe ja meinen Job". Zwei Konzerte habe er den Tag über mit seiner Brassband – Wurster spielt leidenschaftlich Posaune – gegeben, "erst morgens in der Kirche" in seinem Heimatort Simmersfeld, dann später auf dem Marktplatz in Altensteig. "Tolles Publikum, tolle Stimmung." Was später ganz gut über die Niederlage bereits im ersten Wahlgang hinüber trösten sollte.

Für den siegreichen Sascha Dengler wird es jetzt dagegen ernst – auch wenn "heute natürlich noch richtig gefeiert wird". Bereits in der kommenden Woche wolle er sich mit Amtsinhaberin Petra Nych zusammensetzen, um den "geordneten Übergang" der Amtsgeschäfte zu organisieren. Bis Ende Mai ist Zeit – dann endet die Amtszeit von Nych offiziell, formaler Dienstbeginn für Dengler ist dann am 1. Juni. Womit für Enzklösterle dann auch insgesamt eine umfassende neue Zeitrechnung anbrechen dürfte – denn am Wochenende zuvor (26. Mai) stehen ja noch die Europa- und vor allem die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg an, wenn auch in der Heidelbeergemeinde nach dem neuen Bürgermeister auch ein neuer Gemeinderat gewählt werden wird.