Enzklösterle Saison für Riesenrutschbahn "durchwachsen"

Seit diesem Jahr gibt es eine Euro-Bungy-Anlage auf dem Gelände, aber eine behindertengerechte Toilette fehlt immer noch. Die bisherige Saison verlief relativ ruhig, lediglich ein kleiner Unfall mit einem "blauen Auge" ist die bisherige Bilanz des Betreibers.

Karl und Elvira Wittmann betreiben seit nahezu 25 Jahren die Riesenrutschbahn mit angeschlossenem Erlebnis- und Vergnügungspark in Enzklösterle. Sie gilt als die längste und rasanteste Bobbahn aus Edelstahl in ganz Deutschland. Die diesjährige Saison beschreibt Wittmann eher als "durchwachsen". In Jahren mit weniger heißen Sommern kämen oft mehr Gäste, um sich auf der Sommerbobbahn 600 Meter rückwärts, mit Blick ins Tal und auf das Schwarzwald-Bergpanorama, am Schlepplift nach oben ziehen zu lassen. Anschließend genießen sie die kurvige Fahrt auf der 800 Meter langen Strecke bergab durch Steilkurven und andere Finessen.

"Dieser Sommer war einfach zu heiß", bedauert der Betreiber die diesjährige Situation. Aber das ist nicht das einzige Problem. Er würde gerne eine behindertengerechte Sanitäranlage einrichten, weil die Toiletten auf dem Gelände bis dato nur über eine Treppe erreicht werden können. Da das Grundstück mit seinen 64.000 Quadratmetern und rund 300 Parkplätzen zum Teil auf der Gemarkung von Enzklösterle und zum anderen Teil auf der Gemarkung von Besenfeld liegt, also auf der Grenze von zwei verschiedenen Landkreisen, ist es nicht einfach, eine Zustimmung zu diesem Vorhaben zu erhalten. Die beiden Wasserwirtschaftsämter sind, so Wittmann, unterschiedlicher Auffassung.