Enzklösterle Neue Busverbindung: Kaltenbronn erreichbar

"Wir müssen die neue Linie stärker bewerben, da sie im November ausgewertet und entschieden wird, ob sie beibehalten wird", appellierte Steffen Frey in der Maisitzung des Gemeinderats.

Laut Fahrplan dauert die Fahrt vom Adventure Golfpark in Enzklösterle bis nach Kaltenbronn zwölf Minuten. Nach Erfahrungen eines praktischen Versuchs am zurückliegenden Wochenende empfiehlt es sich allerdings, frühzeitig an der Haltestelle zu sein. Denn obwohl die Abfahrt um 14.16 Uhr angekündigt war, fuhr der Bus bereits vier Minuten davor schon aus dem Kernort heraus. Nicht unerheblich, wenn man zwei Stunden auf die nächste Fahrt warten muss.

Ungeachtet dessen werden Gruppen ab zehn Personen gebeten, ihren Fahrtwunsch 24 Stunden vorher unter Telefon 07441/8 60 12 11 anzumelden.

Die Wiedereinführung des ÖPNV von Enzklösterle nach Kaltenbronn hat für die Gemeinde einen zusätzlichen Aspekt, ist sie doch neben Gernsbach und Bad Wildbad im Zweckverband als Eigentümer des Gebäudes Infozentrum. Jüngst wurde eine Überarbeitung der Konzeption und des Leitbildes angeregt, um die Besucherzahlen anzukurbeln. Allerdings sieht der Gemeinderat von Enzklösterle eine Erhöhung der Beiträge kritisch. Mehr noch, das Gremium will überprüft sehen, ob die Beiträge mit Gründung des Zweckverbandes vor zehn Jahren festgeschrieben wurden.

Deshalb sollen zunächst die veranschlagten Kosten für die Konzeption abgewartet werden, zumal weitere Partner für das Vorhaben denkbar wären.