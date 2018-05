Enzklösterle Kanäle und Wasserleitungen im Fokus

Indes zwingen die Gegebenheiten in der Gernsbacher Steiger dazu, weil das Oberflächenwasser in die Grund­stücke fließe. "Wir bemühen uns um eine Förderung dafür", so die Bürgermeisterin.

Auf Nachfrage von Carsten-Bernhard Sternberg erläuterte Horn, dass die Straßenoberfläche der Gernsbacher Steige Teil des Schwarzwaldverfahrens sei und die Gemeinde die Maßnahme gerne nutzen würde, um Regenwasserkanal und Trennsystem einzubauen. "Einerseits sind wir rechtlich dazu verpflichtet, andererseits entlasten wir damit die Kläranlage", führte die Kämmerin aus. Für Girrbach sind dennoch die Kosten relevant, zumal "der Regenwasserkanal in eine frostfreie Tiefe gelegt werden muss", forderte er eine Übersicht der Kosten sowie Einsparungen an der Kläranlage.