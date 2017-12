Enzklösterle Gemeinde sucht Hausarzt - in Griechenland

Enzklösterle - Die Bürgermeisterin bat Georgios Patoulis persönlich, nach einem geeigneten Mediziner für ihre Kommune Ausschau zu halten. Es gebe eine Vielzahl von Vorgängen, wo griechische Ärztinnen oder Ärzte in Deutschland eine neue Wirkungsstätte gefunden haben, erklärte der hiesige CDU-Abgeordnete die Initiative. Auch in seinem Wahlkreis sei dies schon gelungen.

Anliegen bei Ärzten publik machen

So gebe es zwischenzeitlich auch in einem Krankenhaus im Nordschwarzwald griechische Mediziner. Patoulis, der sich in seiner Eigenschaft als Präsident der griechischen Städte in Sindelfingen aufhielt, zeigte Bereitschaft, das Anliegen in der griechischen Ärzteschaft publik zu machen. Natürlich seien Kenntnisse der deutschen Sprache Grundlage für einen Einsatz.