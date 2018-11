Enzklösterle Fahrplan für Wahl festgelegt

Der Sonntag für die Bürgermeisterwahl in Enzklösterle wurde auf den 31. März 2019 festgesetzt. Falls eine Neuwahl erforderlich werden sollte, findet diese am 14. April statt. Das Wahlprozedere startet mit der Stellenausschreibung, die gemeinsam mit der öffentlichen Bekanntmachung zur Bürgermeisterwahl am Samstag, 16. Februar, im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht wird. Die Einreichungsfrist für Bewerbungen läuft von Samstag, 16. Februar, bis einschließlich Montag, 11. März, 18 Uhr.

Der Gemeindewahlausschuss setzt sich zusammen aus Petra Nych, Vorsitzende, Ulrike Kämmerer als Stellvertreterin sowie den Beisitzern Beate Pannach (Schriftführerin), Reiner Schnell und den stellvertretenden Beisitzern Wolfgang Merkle und Monika Toschka (stellvertretende Schriftführerin).

Kandidatenvorstellung am 23. März