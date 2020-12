Enzklösterle Enzklösterle sagt alle Veranstaltungen ab

Enzklösterle. Die Schließung der Tourist-Information wird bis zum 20. Dezember verlängert. Folgende Veranstaltungen sind gestrichen: Nikolauswanderung des Musikvereins Enzklösterle am 5. Dezember, geführte Glühweinwanderung am 12. sowie am 19. Dezember, Weihnachtsmarkt am 19. und 20. Dezember, Fackelwanderung am 23. Dezember, Weihnachtskonzert am 25. Dezember und Neujahrskonzert am 1. Januar 2021.