Enzklösterle Bernd Wurster feiert sein 25-jähriges Dienstjubiläum

Hohe Zuverlässigkeit

Seit 25 Jahren ist Bernd Wurster, Sprollenhaus, Mitarbeiter der Schwarzwaldwasserversorgung. Gerhard Feeß freute sich über dieses Dienstjubiläum und gab einen Rückblick auf den beruflichen Werdegang von Wurster, der seit 1992 im technischen Bereich arbeitet. Ein großes Lob gab es für Wursters hohes Maß an Zuverlässigkeit für das wichtigste Lebensmittel des Menschen. Wurster sei zudem, so Feeß, der einzige Mitarbeiter, der in einer Verbandsanlage, nämlich im Wasserwerk Kälbermühle, wohnt. Eine Urkunde und ein Geschenk waren der Dank der Schwarzwaldwasserversorgung für diese langjährige Betriebstreue.

Sebastian Renner aus Bad Liebenzell, ebenfalls Mitarbeiter der Schwarzwaldwasserversorgung, hat im Juni die Prüfung zur Fachkraft für Wassertechnik abgelegt. Als neuer Mitarbeiter wurde Martin Krauth vorgestellt, der in diesem Jahr eingestellt wurde.