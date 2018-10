Enzklösterle Bürgermeisterwahl: Petra Nych tritt nicht mehr an

Die Umstellung des Gemeinde-Haushaltes auf das neue kommunale Haushaltsrecht (Doppik), Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen –­ in Enzklösterle ist im nächsten Jahr einiges los. Auch deshalb wollte Nych frühzeitig Klarheit schaffen. Der Gemeinderat war bereits nicht öffentlich informiert, als Nych bekannt gab, dass sie nicht mehr antreten werde und nun informierte sie auch die Bevölkerung.

Als Hauptgrund nennt sie ihr "eigenes Anspruchsdenken". Denn neben der ehrenamtlichen Tätigkeit als Bürgermeisterin arbeitet sie noch in einem Büro für Netzwerktechnik und "auf lange Sicht wird es zu anstrengend, beides in dieser Form, wie ich es mache, weiterzumachen", sagt sie. Diese zeitliche Belastung sei der einzige Grund, "denn ich mache das gerne", fügt Nych an.

Wie ist das denn eigentlich mit dem zeitlichen Aufwand? Ehrenamtliche Bürgermeister werden von ihrer eigentlichen Arbeit zu 30 Prozent freigestellt, bei Nych sind das 30 Prozent von einer regulären 40-Stunden-Woche, also zwölf Stunden. Die Wirklichkeit sehe aber etwas anders aus. Denn: "Das reicht mir nicht." Diese Zeit brauche sie allein schon für ihre repräsentativen Pflichten in einem touristischen Dorf, "und dann habe ich ja noch nichts gemacht". Ihren wirklichen Zeitaufwand kann sie nicht genau beziffern, schätzt ihn aber auf etwa 40 Stunden pro Woche. Das sei immer noch deutlich weniger als bei einem hauptamtlichen Bürgermeister wie Klaus Mack, wo sie den Zeitaufwand auf rund 60 Stunden schätzt. Allerdings kämen bei ihr ja noch die Stunden ihres normalen Jobs dazu. Zum Glück sei sie da so flexibel, dass sie ihre Arbeit für die Gemeinde erledigen kann. Aber: "Irgendwann kommt der Punkt, an dem es zu viel wird." Sie müsse nun irgendwas reduzieren "und da geht meine reguläre Arbeitsstelle vor". Wenn sie aber den Aufwand für die Bürgermeisterstelle "radikal reduzieren" würde, wäre ihrer Meinung nach jemand anders "besser geeignet, der sich voll einbringen kann".