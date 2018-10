Enzklösterle Breitbandausbau macht Fortschritte

Enzklösterle. Bürgermeisterin Petra Nych informierte die Ratsmitglieder darüber, dass inzwischen nahezu 98 Prozent der Grundstücke an das Breitbandnetz angeschlossen werden sollen. Die nicht anzuschließenden Grundstücke sind solche mit Garagen und Scheunen.

Mittels Schaubildern verdeutlichte die Verwaltung den Fortschritt beim Ausbau des schnellen Internets in Enzklösterle, der in den Ortsteilen Gompelscheuer/Poppeltal gestartet wurde.

Der Backbone-Bereich Simmersfeld-Fünfbronn ist vorhanden und wird in Richtung Gompelscheuer und Poppeltal weiter gebaut. Derzeit sind die Arbeiten bereits im Bereich des Windparks an der Gemarkungsgrenze Gompelscheuer, der Glasfaser-Einzug ist in Bearbeitung. Dieser Backbone wird dann in Zukunft mit dem verbunden, der von Bad Wildbad her ebenfalls gebaut wird. Beim innerörtlichen Ausbau ist der Bereich Poppeltal bis auf wenige Ausnahmen erledigt, in Gompelscheuer laufen die Arbeiten. Der Lieferzeitpunkt des PoP, der sogenannte "Point of Presence", also der Übergabepunkt zwischen zwei Netzen, ist noch unklar. Die finanzielle Förderung in Höhe von 391 000 Euro wurde bewilligt. Die Hausanschlussquote liegt bei 80 Prozent. Ausgehend davon, dass die verbleibenden 20 Prozent auf Garagen- und Scheunengrundstücke entfallen, geht Bürgermeisterin Petra Nych von einer Anschlussquote von 98 Prozent insgesamt aus.