Enzklösterle Beeindruckender Gospelabend

Geschulte Stimme

"Can nobody love you", melodisch Beethovens Schlusslied aus der neunten Sinfonie nachempfunden, "Why should I?", das bekannte "You raise me up" und "Just in the Lord" waren weitere Gospeltitel, die Beck mit geschulter Stimme und rhythmischer Betonung erklingen ließ. Dazwischen eingeschoben wurden nach der Begrüßung durch Kohnle die Lesung zu Matthäus 2, 1-12, durch Löffler, der entsprechende Impuls zu dieser Bibelstelle durch Bohnet und schließlich Gebet und Vaterunser durch Soevde.

Ein deutschsprachiger Titel, komponiert von Beck, war der Gospelsong "Mein Grund zur Freude", der "durch die Haut geht" wie Kohnle betonte. Die Gospels der ehemaligen Sklaven in den USA gaben ihnen die Hoffnung auf Freiheit und die Kraft ihr Schicksal zu ertragen.

Um mit schwierigen Situationen fertig zu werden, so Kohnle, bleibe nur der Schritt nach vorne, um Gottes Eingreifen zu erleben, denn "wenn Gott uns ansieht, dann wird es hell."