Enzbeleuchtung Bad Wildbad: Kurpark wird wieder zum „zauberhaften Lichtermeer“

Die Enzbeleuchtung in Bad Wildbad bietet den Besuchern wieder ein großes Angebot im stimmungsvoll beleuchteten Kurpark. Das ist am 4. Juli geboten.

Die Enzbeleuchtung hat Tradition. Seit weit über 100 Jahren – zum ersten Mal wurde 1881 eine „Enz Promenaden-Beleuchtung“ im „Staatsbad Wildbad“ organisiert – begeistert die einzigartige Kulisse des Kurparks in Bad Wildbad, die stets stimmungsvoll und mit viel Arbeit der Kurgärtnerei und mithilfe zahlreicher Helfer in Szene gesetzt wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Touristik Bad Wildbad GmbH.

Am Samstag, 4. Juli, verwandeln sich der Kurpark und die Enz wieder in ein zauberhaftes Lichtermeer. Unzählige helfende Hände schaffen mit Lichterbechern, Lampions und Lichtfluten imposante Kunstwerke und kreieren aus dem Kurpark entlang der Enz eine „flirrende und flimmernde Zauberlandschaft“, ist weiter zu lesen.

Unsere Empfehlung für Sie Bad Wildbader Enzbeleuchtung Erinnerungsfotos gehören einfach dazu Fast 7000 Besucher strömten zur Enzbeleuchtung – ein neuer Rekord, der die große Anziehungskraft dieser traditionellen Veranstaltung in Bad Wildbad eindrucksvoll bestätigt.

„Die Enzbeleuchtung verbindet Tradition und Emotion auf einzigartige Weise und macht unseren Kurpark jedes Jahr aufs Neue zu einem besonderen Erlebnis für Einheimische und Gäste“, betont Touristik-Geschäftsführerin Stefanie Bott.

Buntes Programm mit Feuerwerk

Dazu gibt es an verschiedenen Standorten Musik: So spielt die Partyband „Die Grafenberger“ auf der Bühne am Musikpavillon, die seit Jahrzehnten beim Wasenwirt auf dem Cannstatter Wasen begeistert und zuletzt zweimal beim VfB-Pokalfanfest in Berlin für Stimmung sorgte.

Die Stadtkapelle Wildbad spielt traditionell wieder am Steubenbrunnen. Auch DJ Blvckfire ist dieses Jahr wieder auf der Bühne direkt an der Enzuferabsenkung dabei. „Seine mitreißenden House-Beats verbinden sich mit dem Wasser zu einer Atmosphäre, die man so nur hier erlebt, ein einzigartiges Zusammenspiel aus Sound und Ambiente“, teilt die Touristik mit. Cocktails sollen hier zudem für Sommerfeeling sorgen.

Dennis Kuhnle (von links), Stefanie Bott und Julia Schmauder freuen sich auf die Enzbeleuchtung. Foto: Touristik Bad Wildbad

Zahlreiche Bad Wildbader Vereine und Gastronomen bieten dazu ein breit gefächertes Angebot an Speisen und Getränken. Auch für Vegetarier und Veganer ist einiges dabei. „Wir haben das Programm gezielt erweitert, um den Besuchern noch mehr Vielfalt und besondere Erlebnisse entlang der Enz zu bieten“, ergänzt Dennis Kuhnle aus der Veranstaltungsabteilung.

Ab 22.30 Uhr gibt es dann einen weiteren Höhepunkt: Die Besucher können sich wieder auf ein Musikfeuerwerk freuen. Nach dem Feuerregen kann dann noch bis 1 Uhr weiter getanzt und gefeiert werden.

Tickets und weitere Infos

Vorverkaufstickets sind über Reservix erhältlich. Die Einlassbändchen können auch direkt in der Tourist-Information gekauft werden. Erwachsene ab 16 Jahren zahlen im Vorverkauf über Reservix zehn Euro und an der Abendkasse 13 Euro. Kinder zwischen sieben und 15 Jahren erhalten ihre Tickets im Vorverkauf für fünf Euro und an der Abendkasse für sechs Euro. Familienkarten sind im Vorverkauf für 25 Euro erhältlich und kosten an der Abendkasse 30 Euro. An der Abendkasse können Besucher mit EC-Karte oder Smartphone bezahlen, auch Barzahlung ist weiterhin an allen Kassen möglich.

Besucher können mit ihrem Eintrittsbändchen oder Online-Ticket bereits ab 17 Uhr bis zum Fahrplanende kostenlos die S-Bahn S6 zwischen Pforzheim Hauptbahnhof und Bad Wildbad (Kurpark) nutzen. „Ein guter Grund, sich bereits im Vorverkauf mit einem Ticket einzudecken“, heißt es in der Mitteilung weiter. Eintrittsbändchen gibt es zum Vorverkaufspreis bis Freitag, 3. Juli, 17 Uhr, an der Tourist Information in Bad Wildbad.

Wieder als nachhaltige Veranstaltung zertifiziert

Die Enzbeleuchtung ist dieses Jahr zum dritten Mal als „nachhaltige Veranstaltung“ von Green Event Baden-Württemberg zertifiziert worden, „weil bei der Veranstaltung ressourcensparend und nachhaltig geplant wurde, um die Belastung der Umwelt so gering wie möglich zu halten“, so die Touristik weiter. So würden die Betreiber der Stände und Angebote beispielsweise verpflichtet, recycelbare Materialien zu verwenden und auf eine konsequente Mülltrennung zu achten.

Weitere Themen sind die gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, die Nutzung von „fair gehandelten Produkten“ und das bewusste Angebot an vegetarischen und veganen Speisen.

Beachtet werden muss laut Veranstalter, dass wie bereits im vergangenen Jahr keine großen Rucksäcke oder Taschen mit auf das Veranstaltungsgelände gebracht werden dürfen. Ebenso sind Messer, Pfefferspray sowie Waffen jeglicher Art verboten. Außerdem sollen auch eigene Speisen und Getränke zu Hause bleiben.

Übrigens: Das Rauchverbot, über das die Organisatoren im Vorfeld nachgedacht hatten, ist mittlerweile vom Tisch. Man habe das vor dem Hintergrund des neuen Landesnichtrauchergesetzes geprüft und hinterfragt, erklärt Kuhnle auf Nachfrage unserer Redaktion. Es gebe aber keine Einschränkungen für Raucher, es bleibe „alles wie gehabt“.