Enzbeleuchtung Bad Wildbad: Kurpark wird wieder zum „zauberhaften Lichtermeer“

Die Enzbeleuchtung in Bad Wildbad bietet den Besuchern wieder ein großes Angebot im stimmungsvoll beleuchteten Kurpark. Das ist am 4. Juli geboten.
Die Enzbeleuchtung hat Tradition. Seit weit über 100 Jahren – zum ersten Mal wurde 1881 eine „Enz Promenaden-Beleuchtung“ im „Staatsbad Wildbad“ organisiert – begeistert die einzigartige Kulisse des Kurparks in Bad Wildbad, die stets stimmungsvoll und mit viel Arbeit der Kurgärtnerei und mithilfe zahlreicher Helfer in Szene gesetzt wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Touristik Bad Wildbad GmbH.