Enzanlagenbeleuchtung in Bad Wildbad

1 Es hängen noch einige Lampions im Kurpark von Bad Wildbad. Foto: Jana Heer

Läuft man durch den Bad Wildbader Kurpark, begegnen einem neben ruhiger Natur um die Enz noch immer bunte Lampions. Hinter diesen steckt eine langjährige Tradition.









Den Bad Wildbader Kurpark kennen die meisten nur während der Enzanlagenbeleuchtung im Lichterkleid. Doch in diesem Jahr hängen auch jetzt noch Lichter zwischen den Bäumen. Was hinter der Tradition steckt und weshalb noch immer Lampions zu sehen sind, erklärt Michaela Mack, Leiterin der Tourist-Information in Bad Wildbad.