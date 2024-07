Enzanlagenbeleuchtung Bad Wildbad: Das attraktivste Event des Jahres

1 Bunt wird der Bad Wildbader Kurpark bei der Enzanlagenbeleuchtung am kommenden Samstagabend ab 18 Uhr. Das interessante und unterhaltsame Programm stellten Dennis Kuhnle (von links), Jochen Heuser, Michaela Mack, Stefanie Eisele, Marina Lahmann und Wolfgang Trautz vor. Foto: Heinz Ziegelbauer

Seit vielen Jahren lockt die Enzanlagenbeleuchtung Tausende Besucher in den Bad Wildbader Kurpark. Die bekommen dort zum Beispiel viele leuchtende Motive und ein Musikfeuerwerk zu sehen und hören. Und es gibt zudem einige Neuerungen.









Link kopiert



Die Touristik Bad Wildbad rüstet sich zu ihrem größten und attraktivsten Event in diesem Jahr: Gemeint ist damit die traditionelle Enzanlagenbeleuchtung am kommenden Samstagabend, 6. Juli. Gefolgt vom großen Kindertag am Sonntag, ausgerichtet vom Stadtmarketing Bad Wildbad mit Marina Lahmann an der Spitze. Der kostenpflichtige Einlass zur Enzanlagenbeleuchtung läuft am Samstagabend ab 18 Uhr, was einen schon vorherigen Besuch des attraktiven Kurparks im Laufe des Tages aber nicht ausschließt. Eigentlich laufen die Vorbereitungen zur Enzanlagenbeleuchtung schon seit zwei Wochen, war beim Pressegespräch im Restaurant Foxy-Bräu vom Leiter der Kurgärtnerei, Jochen Heuser, zu erfahren. Dabei waren außerdem Michaela Mack und Stefanie Eisele als Geschäftsführerinnen der Touristik Bad Wildbad mit Dennis Kuhnle vom Veranstaltungsbüro, Wolfgang Trautz als freier Mitarbeiter zur Abwicklung von Top-Events der Touristik Bad Wildbad und Marina Lahmann vom Bad Wildbader Stadtmarketing.