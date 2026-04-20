Entwicklungsschub für Lörrach: Warum die Lerchenstadt ein Überflieger bleibt

Die aktuelle Debatte zeigt: In den kommenden Jahren wird sich Lörrach abermals deutlich verändern und weiterentwickeln.
Ein Blick auf die Entwicklung Lörrachs belegt: Die Lerchenstadt hat die vergangenen Jahrzehnte im Flug genommen. Sie hat sich stärker und besser entwickelt als die meisten vergleichbaren Städte dieser Größenordnung. Vor diesem Hintergrund liegt der Gedanke nah, dass sich dieser Wandel allmählich verlangsamen müsse. Die zurückliegenden fünf Jahre zeigen indes ebenso wie die aktuelle politische Debatte: Abgesehen von zwischenzeitlichen Phasen des Luftholens ist das Gegenteil der Fall. In den kommenden zehn Jahren wird sich das Stadtbild nochmals deutlich verändern.