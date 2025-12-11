Entwicklungen in Niedereschach: Investitionen in Kindergarten und Schulen

Auf wichtige kommunalpolitische Entscheidungen in Niedereschach blickte die erste Bürgermeisterstellvertreterin Regina Rist in der Sitzung des Gemeinderats zurück.
Die letzte Ratssitzung im zu Ende gehende Jahr 2025 nutzte die erste Bürgermeisterstellvertreterin, Regina Rist nicht nur, um Bürgermeister Martin Ragg, dessen gesamter Verwaltung sowie ihren Ratskollegen für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Jahr zu danken, sondern auch um das kommunalpolitische Jahr 2025 aus ihrer Sicht Revue passieren zu lassen.