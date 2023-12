Entwicklung: Smartphone: Krankenkasse warnt vor Sprachstörung bei Kindern

1 Mehr Texten als Sprechen? Eine Krankenkasse warnt vor Sprachstörungen bei Kindern. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Sprachdefizite bei Kindern nehmen zu: Waus statt Maus und Eddy statt Teddy sind typische Fehler. Eine Krankenkasse macht auf die alarmierende Entwicklung im Smartphone-Zeitalter aufmerksam.









Hannover - Fehlende Wörter, falsche Satzstellungen, weniger Freude am Gespräch: Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern nehmen zu. Die Zahl von Heranwachsenden mit Defiziten sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, teilte die KKH Kaufmännische Krankenkasse in Hannover unter Berufung auf Daten ihrer Versicherten mit.