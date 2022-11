Entwicklung in Sulz am Eck

1 Nachdem die Firma TE Connectivity ihren Sitz von Sulz nach Calw verlagert, soll neues städtebauliche Potenzial in diesem Bereich ausgelotet werden. Foto: Priestersbach

Eigentlich sollte sich dort die ehemalige Firma Kissling weiterentwickeln können. Jetzt hat sich die Stadt nach einer Entscheidung des Gemeinderats Flächen im Bereich "Obere Breite" in Sulz gesichert.















Wildberg - Mit einer Vorkaufssatzung reagieren Stadt und Gemeinderat auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich "Obere Breite" im Wildberger Stadtteil Sulz am Eck. "Wir möchten hier Flächen für uns sichern, um städtebauliche Chancen nutzen zu können", erklärte Bürgermeister Ulrich Bünger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Mangelnde Mitwirkungsbereitschaft einiger privater Akteure

Bereits vor einigen Jahren wurde für den Bereich zwischen der Jettinger Steige, der Straße Im Berg und der Oberjettinger Straße der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Obere Breite" gefasst. Ziel war es seinerzeit, für die damalige Firma Kissling (jetzt TE Connectivity) eine betriebliche Entwicklung am Standort Sulz zu sichern und die Parkierung samt weitergehender Entwicklungsflächen städtebaulich neu zu ordnen. Wegen der mangelnden Mitwirkungsbereitschaft einiger privater Akteure kam es bislang aber noch nicht zum Satzungsbeschluss.

Bestandsbetrieb zieht nach Calw um

Nachdem mittlerweile klar ist, dass der vorhandene Bestandsbetrieb den angestammten Standort in Richtung Calw verlassen wird, entfallen die bisherigen Planungsabsichten. Stattdessen sei die Stadt im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit aufgerufen, die städtebauliche Entwicklung an diesem Standort neu zu überdenken, so Till Brieger vom Fachbereich Planen und Bauen im Wildberger Rathaus. In Betracht komme neben dem ohnehin in diesem Bereich am Sulzer Ortsausgang geplanten neuen Feuerwehrhaus eine weitere gewerbliche Nutzung – oder auch eine zumindest teilweise wohnbauliche Entwicklung.

Faktisch kaum noch Entwicklungspotenziale

Eine funktionale und neu ausgerichtete städtebauliche Zukunft ist hier aus Sicht der Verwaltung vor allem deshalb wichtig, weil es am Standort Sulz aufgrund der topografischen Lage und vorhandener Schutzgebiete ansonsten faktisch kaum noch Entwicklungspotenziale gebe. Um die in diesem Bereich vorhandenen Chancen nutzen zu können, sei neben der Fortführung des Bebauungsplanverfahrens eine Neuordnung der vorhandenen Eigentumsverhältnisse erforderlich. Ziel der Stadt ist es nun im Rahmen einer aktiven Grundstückspolitik, strategisch bedeutsame Flächen und Gebäude zu erwerben.

Es handelt sich um 29 Grundstücke

Gemäß Baugesetzbuch kann die Stadt in Gebieten, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht, per Satzungsbeschluss Flächen bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht für Grundstücke zusteht – und genau diesem Vorschlag stimmten die Gemeinderäte jetzt mit einstimmigem Votum zu. Insgesamt handelt es sich um 29 Grundstücke, für die ein besonderes Vorkaufsrecht der Stadt festgesetzt wurde.

"Möglichkeit für Weiterentwicklung"

Wie der Sulzer Ortsvorsteher Rolf Dittus in der Sitzung anmerkte, ist es bedauerlich, dass die Firma TE Connectivity ihren Standort in Sulz aufgibt und den Firmensitz nach Calw verlagert. Weil dieser Bereich am Ortsausgang in Richtung Jettingen jedoch eine bedeutsame "Potenzialfläche für Sulz ist", begrüßte er die Vorkaufssatzung ausdrücklich. Auch die Sulzer CDU-Rätin Margit Gärtner fand es wichtig, dass die Stadt hier eine "Möglichkeit für Weiterentwicklung schafft".