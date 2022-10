Was wurde umgesetzt, was steht noch an?

1 Auch der Aussichtsturm "Himmelsglück" gehört zu den Maßnahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts. Foto: Moser

Wo möchte die Gemeinde Schömberg mit all ihren Teilorten in der Zukunft stehen? Damit befasst sich das Gemeindeentwicklungskonzept. Wir erklären, was dahintersteckt.















Schömberg - 2017 wurde im Schömberger Gemeinderat das Gemeindeentwicklungskonzept der Gesamtgemeinde Schömberg verabschiedet. Inzwischen ist es abgeschlossen und wurde überprüft. Die Ergebnisse daraus sowie ein Ausblick auf mögliche zukünftige Betätigungs- und Entwicklungsfelder sind nun in Schömberg und jedem seiner Ortsteile vorgestellt worden – so auch im Bürgerhaus in Schwarzenberg.

Kernstadt zum Schluss

Das Gemeindeentwicklungskonzept ist eine wichtige Grundlage und Voraussetzung für die künftige Entwicklung der Gesamtgemeinde Schömberg und seiner einzelnen Ortsteile. In Bieselsberg, Langenbrand, Oberlengenhardt und zuletzt in Schwarzenberg wurden die Überprüfungsergebnisse vorgestellt und diskutiert. Am 18. Oktober findet im Kurhaus Schömberg ab 17 Uhr als letzte Veranstaltung dieser Evaluationsreihe die Präsentation der Ergebnisse der Kernstadt Schömberg selbst statt.

Langfristige Orientierung

Ein Gemeindeentwicklungskonzept ist eine interdisziplinäre Gemeinschaftsaufgabe verwaltungsinterner und -externer Akteure. Das Entwicklungskonzept, das die Gemeinde Schömberg zusammen mit der Bevölkerung vor fünf Jahren aufstellte, dient dabei als langfristiger Orientierungsrahmen. Im Kern werden Projekte und Maßnahmen zur kommunalen Entwicklung dargestellt.

Ein Schwerpunkt, so Bürgermeister Matthias Leyn, lag unter anderem in der Gewinnung von Bauflächen durch Innenentwicklung mit dem Ziel, attraktive, kompakte Siedlungsmuster mit ressourceneffizienten Strukturen zu schaffen.

Das Gemeindeentwicklungskonzept bezieht sich aber nicht nur auf rein städtebauliche Aufgaben, so der Bürgermeister, sondern sei auch auf andere Handlungsfelder der Ortsgemeinschaft wie Ökologie, Klima, Verkehr, Tourismus, Bildung, Kultur und Vereinswesen ausgerichtet.

Kein starrer Plan

Ortsvorsteher Andreas Ehnis aus Schwarzenberg moderierte den Abend. Er wies darauf hin, dass eine Überprüfung des Konzepts, die zudem Grundlage für die Teilhabe an verschiedenen Förderprogrammen sei, in regelmäßigen Abständen (etwa alle drei bis fünf Jahre) stattfinden müsse. Das Konzept sei auch kein starrer Plan, sondern würde in gegenseitiger Abstimmung mit anderen städtebaulichen Instrumenten stetig fortentwickelt und angepasst. Es bedürfe gelegentlich einer Nachjustierung, ohne dabei aber die Leitfunktion aus den Augen zu verlieren, so der Ortsvorsteher.

Nahversorgung verbessert

Wichtige Beteiligungsschritte zur Evaluation 2022 waren eine vorausgegangene Vorstellung des sogenannten Monitorings in einer öffentlichen Sitzung und die Auslegung der gesamten Studie. Zahlreiche Maßnahmen in öffentlicher Hand seien seither umgesetzt oder angelaufen, so zum Beispiel die Breitbandversorgung in den Ortsteilen Bieselsberg und Oberlengenhardt sowie in Langenband. Die "grauen Flächen" in Schwarzenberg sollen 2024 angegangen werden. Die Nahversorgung sei verbessert, Spielplätze geschaffen und mit großem Bürgerengagement aufgewertet, Kita und Uhland-Schule saniert und der Neubau der Sporthalle geplant worden.

Gestaltung der Ortseingänge

Nicht zu vergessen der Aussichtsturm "Himmelsglück". Auch Baugebiets-Erweiterungen seien erfolgt und der Bebauungsplan abgeschlossen, so Ehnis. Maßnahmen, die ursprünglich nicht im Gemeindeentwicklungskonzept formuliert gewesen seien, habe man angegangen. Die Umsetzungsgeschwindigkeit sei jedoch hier häufig von der Grundstücksverfügbarkeit privater Eigentümer und Investoren abhängig. Als Beispiel wurden der Sanierungsschwerpunkt des ehemaligen "Adlers" in Bieselsberg, die Innenentwicklung in Schwarzenberg und die Ergänzungsmodelle durch seniorengerechte Wohnformen in Schömberg aufgeführt.

Gezielt vorantreiben

Karin Kies, Stadtplanerin vom Planungsbüro Schöffler in Karlsruhe, erläuterte die Entwicklungskonzepte und Potenziale in Schwarzenberg den zahlreich erschienenen Bürgern. Behutsame Nachverdichtung, Naherholung und Freizeit sowie auch die Gestaltung der Ortseingänge West und Ost liegen im Fokus. Das Konzept Kur- und Heilwald zur Stärkung des Klinikstandorts und des Gesundheitstourismus am Ort, das übrigens nicht aus dem Gemeindeentwicklungskonzept heraus entwickelt wurde, möchte Ehnis gezielt vorantreiben. Ebenso wie die Herstellung von Geh- und Radwegen, wofür eine Bebauungsplan-Änderung "Calwer Straße" bereits in Bearbeitung sei.

In diesem Kontext sieht man deshalb auch zukünftig eine wichtige Maßnahme in der Aufwertung und Verknüpfung der gesamten Spazier- und Wanderwegverbindungen, Straßenumgestaltungen im Bereich der Ortseinfahrten, in einer Ergänzung der bestehenden Kleingärten und einer Aufwertung der Parkplätze.

Fachgutachten notwendig

Diskussionen gab es zu den Themen Geschwindigkeitsreduzierung und Gewerbegebietserweiterung. Ab 65 Dezibel tagsüber und 55 Dezibel Lärmbelästigung nachts haben Anwohner, aber auch das Regierungspräsidium und das Landratsamt als Straßenbehörden einen Handlungsspielraum. Sicherheitsbedenken können dabei je nach Straßentyp ebenfalls entscheidungsrelevant sein. Jedenfalls sind grundsätzlich Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht so einfach durchsetzbar und bedürfen einer guten Argumentationskette, wofür auch Fachgutachten unerlässlich sind. Der Wunsch der Stadtverwaltung selbst liegt bei Tempo 40 und durchgängig im gesamten Ortsgebiet. Dies bilde auch die Meinung der Bürger ab, meinte Ehnis. Von einer streckenweisen Teilreduzierung oder einer Reduzierung auf Tempo 30 hält die Stadtverwaltung wenig. Die letztendliche Entscheidung liege aber bei den Verkehrsbehörden.

Diskussionen um zwei Themen

Die angedachte Erweiterung des Gewerbegebiets sorgt für Diskussionen um Gewerbe und Naturschutz. Kritik an dem Vorhaben gibt es vor allem, weil für eine Erweiterung angrenzende Waldflächen gerodet werden müssten.