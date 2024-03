1 Die B 27 durchschneidet Endingen – das wollen die Bürger nicht länger. Foto: Stotz

Was wünschen sich die Endinger für ihren Ort? Mitsprechen ist angesagt beim Städtekonzept. Die Wunschliste ist lang. Ganz oben steht eine neue Ortsmitte, die zum Treffpunkt werden soll.









Die Endinger Ortschaftsräte, unter dem Vorsitz von Thomas Meitza, erfuhren am Dienstagabend ebenso wie die Bürgerschaft von den Ergebnissen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Balingen 2035 (ISEK). Gudrun Neubauer vom Planungsbüro Pesch Partner Architektur in Stuttgart fasste zusammen, was die Menschen in Endingen beschäftigt.