Inhaberin Petra Herzog will an der neuen Adresse das Sortiment erweitern, aber den Flair ihres Ladens unbedingt erhalten.

Der Geschenkeladen „Lapislazuli“ wird nach Jahrzehnten in der Lammstraße am Marktplatz in den kommenden Monaten umziehen. Die neuen Räumlichkeiten beherbergten zuvor das Bekleidungsgeschäft Cecil, stehen aber seit rund zweieinhalb Jahren leer.

Momentan wird dort renoviert. „Lapislazuli“-Inhaberin Petra Herzog möchte den Umzug bis spätestens Ende des Sommers hinter sich gebracht haben, ein genaues Datum konnte sie im Gespräch mit der Redaktion aber nicht nennen.

Warum will sie überhaupt umziehen? „Ich möchte das Sortiment in den etwas größeren neuen Räumen erweitern.“ Herzog führt aber auch den Standortvorteil am Schlossplatz als Motiv an: „Dort ist einfach mehr Leben.

Inhaberin Petra Herzog Foto: Boller

Die Lage hier war mal viel besser.“ Seit 2007 ist Herzog Inhaberin des „Lapislazuli“ und sie wisse sehr genau, was die Kunden an ihrem Laden schätzten. Ihr sei es sehr wichtig, das Flair ihres Ladens zu erhalten: „Wir sind ein Geschäft, das es mit dieser Auswahl so nicht mehr oft gibt.“