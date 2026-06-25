Entwicklung im Haushalt: Aichhalder Gewerbesteuer bricht ein

Nun hat auch die Gemeinde Aichhalden einen deutlichen Rückgang bei der Gewerbesteuereinnahme zu verzeichnen. Das wird den Verlust im ordentlichen Ergebnis weiter erhöhen.

Wenn Kämmerer Philipp Stahl in der Gemeinderatssitzung einen Haushaltszwischenbericht vorlegt, ist das äußerst selten und verheißt nichts Gutes. Ihm zufolge hat sich die Gewerbesteuer als Haupteinnahmequelle der Gemeinde in den vergangenen Jahren erfreulich und stets als krisensicher entwickelt. Nun aber habe sie sich dem Landestrend angepasst. „Anfang Juni kam es zu einer massiven Gewerbesteuerrückzahlung von rund 500.000 Euro. Das drückt das Ergebnis der Einnahmen auf 3,639 Millionen Euro“, berichtete der Kämmer.

Zwar seien durch die vielen schlagkräftigen Handwerksbetriebe noch Nachzahlungen möglich, doch der ohnehin schon vorsichtige Planansatz von 4,1 Millionen Euro – in 2025 lagen die Erträge noch bei 4,976 Millionen Euro – werde wohl nicht mehr erreicht. Bei den FAG-Umlagen, Einkommen- und Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungsausgleich könne mit leicht höheren Erträgen gerechnet werden. Die Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft würden jedoch um circa 40.000 Euro niedriger ausfallen als der Plansatz von 172.000 Euro, rechnete Stahl vor.

Das Minus im ordentlichen Ergebnis von ursprünglich 750.000 Euro wird damit auf 1,369 Millionen Euro anwachsen.

Bei den Aufwendungen sei ein Zuwachs von 159.000 Euro festzustellen. Einer der Gründe sei die Grundstücksunterhaltung. In diesem Bereich seien bereits jetzt 60 Prozent der veranschlagten Mittel ausgegeben worden. In der zweiten Jahreshälfte müsse deshalb auf eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel geachtet werden.

Rückständige Investitionen seien inzwischen abgeschlossen worden und aktuelle Projekte größtenteils begonnen. Die Liquidität der Gemeinde liege derzeit bei rund 3,9 Millionen Euro.

Bei den beiden Eigenbetrieben seien die Aufwendungen jeweils höher als erwartet. Während bei der „Abwasserbeseitigung“ zudem mit geringeren Erträgen gerechnet werden müsse, bewegten sie sich bei „Bad und Versorgung“ im kalkulierten Rahmen, schilderte der Kämmerer.

Idee für Entlastung

Bürgermeister Michael Lehrer nahm den Haushaltszwischenbericht zum Anlass, auf die aktuell äußerst angespannte Finanzlage bei den Kommunen hinzuweisen. Die Gemeinde Aichhalden sei keine arme Kommune und besitze weder größere Kulturprogramme noch ein Freibad. Und dennoch werde sie in 2026 ein Defizit von knapp 1,4 Millionen Euro einfahren. „Wenn der Bund und das Land den Kommunen immer mehr Aufgaben und Regulatorik aufbürden, sich dabei aber fein raushalten, dann muss man sich Gedanken machen. Wenn das so weitergeht, muss der Standard zurückgefahren werden. Vielleicht ist beispielsweise wieder ein kleinerer Personalschlüssel bei den Kinder-Betreuungseinrichtungen möglich“, schlug der Bürgermeister vor. Die Räte nahmen den Zwischenbericht des aktuellen Haushalts kommentarlos zur Kenntnis.