Entwicklung Gewerbegebiet: Die InPark-Gruppe berät über sehr viel Geld

In der Sitzung des Zweckverbands InPark A81 geht es am Dienstag, 11. März, zunächst um den neuen Kreisverkehr K 5055 / Kastell und dann um den Haushalt 2025. Vorgesehen ist für das Gewerbegebiet eine Kreditermächtigung von 2,2 Millionen Euro. Das Gebiet InPark betreiben Vöhringen und Sulz gemeinsam.

„Im Frühjahr 2025 beginnen die Erschließungsarbeiten an dem Abschnitt C“, heißt es im Haushaltsplan. Die Auszahlungen für diese riesige Investition sollen auf zwei Jahre verteilt werden. „Im Jahr 2025 sind die Auszahlungen für die Investitionen mit 2 800 000 Euro angesetzt, im Jahr 2026 sind es 4 550 000 Euro.“ Die Finanzierung erfolge über einen Förderzuschuss in Höhe von 750 000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), durch den Verkauf der Grundstücke im Abschnitt A und über Darlehen.

Darlehen wichtig für die Entwicklung

„Der Zweckverband hat im Jahr 2023 ein Darlehen in Höhe von 700 000 Euro aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2025 wird ein neues Darlehen für die Erschließung des Abschnitts C aufgenommen, ebenso im Jahr 2026.“ Der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Sulz a. N. – Vöhringen „soll in den kommenden Jahren den Abschnitt C weiterentwickeln und erschließen. Der Bedarf nach weiteren Gewerbeflächen ist vorhanden“, heißt es weiter.

Angebot für Kreisverkehr

Bei den Tief- und Straßenbauarbeiten für den Kreisverkehr K 5055 / Kastell kommt das günstigste Angebot von der Firma Lupold Straßen- und Tiefbau GmbH aus Vöhringen. Es beläuft sich auf exakt 1 059 837,22 Euro.

Die Sitzung am 11. März beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Vöhringen.