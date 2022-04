1 Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat zum Rechtsstreit der Klaiber-Wirtefamilie mit der Stadt verhandelt. Ergebnis: Der von der Familie Hahn angestrebte Verkauf der Immobilie an die EJL wird wohl zustande kommen. Foto: Stopper

Es sieht ganz so aus, als ob die EJL auch noch das Hotel-Restaurant Klaiber kaufen kann und damit eine durchgehende Gebäudezeile zwischen Kino und Eisdiele überplanen und bebauen darf. Die Stadt wollte den Klaiber-Deal in vorliegender Form nicht genehmigen, hat aber am Mittwoch in einer Verhandlung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen eine Schlappe erlitten.















Link kopiert

Hechingen - Zwei Jahre herrscht bereits gastronomischer Stillstand am Obertorplatz. Das Hotel hat zwar offen, aber das Restaurant hat zu, obwohl sich an schönen Tagen hier die potenzielle Kundschaft geradezu drängelt. Der Grund? Das Hotel-Restaurant wurde vor zwei Jahren für 1,6 Millionen Euro an die EJL verkauft, aber der Vertrag hat wegen Bedenken der Stadt, die dem Vernehmen nach der EJL nicht diese dominierende Gestaltungsmacht an dieser zentralen Stelle überlassen will, noch keine Gültigkeit. Die Stadt würde wohl lieber ein Vorkaufsrecht ausüben. Das ist aber nicht Gegenstand des Gerichtsverfahrens. Hier geht es darum, ob der im Vertrag zwischen EJL und Hotelbesitzerfamilie vereinbarte Kaufpreis überhöht ist. Die Stadt ist der Ansicht, dass hier nach Erfahrungswerten etwa 1,1 Millionen Euro angemessen wären. Ein Aufschlag, den bei einem gültigen Vertrag und anschließender Ausübung eines Vorkaufsrechts die Stadt hätte zahlen müssen. Aber ein Verkauf kam bislang noch gar nicht zustande. Da das Gebäudeensemble am Obertorplatz in einem Sanierungsgebiet liegt, musste der Kaufvertrag von der Stadt genehmigt werden. Und das hat die Stadt bislang nicht gemacht, weil ihr nach ihrer Ansicht wichtige Informationen über die Zusammensetzung des Kaufpreises fehlen. Die Stadt war hier zudem der Ansicht, dass bei unvollständigen Unterlagen auch keine Frist anläuft, innerhalb der sie einen Bescheid hätte erteilen müssen.

Und genau hier ist der Stadt ein Fehler unterlaufen, waren die drei Berufsrichter und zwei Schöffen überzeugt, die vom Verwaltungsgericht Sigmaringen am Mittwoch im Ortschaftsverwaltungsgebäude in Frommern verhandelten. Folge: Die Frist, innerhalb der die Stadt eine Entscheidung hätte treffen müssen, ist abgelaufen, die fehlende Genehmigung darf den Kaufvertrag nicht mehr verhindern. Eine Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht in Mannheim wurde zugelassen. Einer der Juristen vor Ort meinte aber, dass hier mit einer Entscheidung dieses Gerichts deutlich vor zwei Jahren zu rechnen ist. Möglicherweise kann die EJL also schon bald mit ihren Planungen loslegen. Falls die Stadt nicht doch noch ein Vorkaufsrecht ausübt.

Im Sanierungsgebiet ist Preisstabilität Vorschrift

Juristische Laien fragen an dieser Stelle wohl, warum zwei Vertragspartner wie EJL und Klaiber-Familie nicht frei sind, einen beliebigen Preis für ein Immobiliengeschäft auszuhandeln. Die Antwort findet sich darin, dass dieser Teil des Obertorplatzes Sanierungsgebiet ist. Dadurch können Hauseigentümer hohe Zuschüsse für eine Sanierung der Gebäude erhalten. Dadurch steigt auch der Preis aller Immobilien im Geltungsbereich. Die Zuschüsse aber sollen in die Sanierung fließen und nicht in Spekulationen. Deshalb prüft die Stadt in solchen Fällen, ob ein Verkaufspreis marktgerecht ist.

Verkaufpreis aus Pacht hochgerechnet

Die Klaiber-Familie aber argumentiert, man habe den Wert aus den zu erwartenden Pachteinnahmen für das Gebäudeensemble über eine gewisse Zeit berechnet. Und so genau habe man nicht überlegt, welcher Teil des Preises nun für die Grundstücke, welcher für die Gebäude und welcher für den Betrieb des Hotels und des Restaurants vorgesehen gewesen seien. Die Stadt habe zwar zunächst nach einer solchen Aufteilung des Kaufpreises gefragt. Aber Rainer Hahn versicherte, er sei der Ansicht gewesen, diese Frage nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet zu haben. Detailliertere Nachfragen seien nicht gekommen. Und genau dieses Versäumnis werteten die Richter als Fehler der Stadt.

Über zwei Stunden dauerte die Verhandlung, in der unter sechs Fachjuristen die Materie gewälzt wurde. Alte Rechtsprechung, aktuelle Veröffentlichungen in Juristenzeitschriften, zahllose Paragrafen wurden vorgetragen, um hier eine Entscheidung herbeizuführen. An der Verhandlung waren neben der Ersten Beigeordneten der Stadt, Dorothee Müllges, einem leitenden Verwaltungsmitarbeiter und dem Anwalt auf Seiten der Stadt auch drei Mitglieder der Wirtefamilie und deren Anwältin beteiligt. Als Beigeladener mit dabei war Andreas Ermantraut von der EJL, ebenfalls mit Anwalt. In den Zuschauerreihen saß zudem die ehemalige Stadtbaumeisterin Helga Monauni, die in diesem Fall lieber die Stadt hätte obsiegen sehen, wie sie klar erkennen ließ.

Andreas Ermantraut dagegen freute sich. Die EJL wolle schon lange in die konkrete Planung für den Platz einsteigen, habe das aber nicht tun können, weil man ja noch nicht Eigentümer gewesen sei. Er hofft auf eine schnelle, letztendliche Klärung. Ob die Stadt Berufung einlegen wird, stand am Mittwoch noch nicht fest.