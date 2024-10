1 Zahlreiche Einsatzkräfte sicherten die Umgebung ab. Foto: Einsatz Report 24

Erleichterung für Schüler, Lehrer und Eltern: Bei dem massiven Polizeieinsatz in der Moltkestraße gab es zu keinem Zeitpunkt Gefahr. Ein auffälliger Schirm hatte für Verwirrung gesorgt und die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.









Der Großeinsatz der Polizei an der Schule in der Moltkestraße ist beendet. Die Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem gemeldeten vermeintlichen Schwert um einen Regenschirm mit auffälligem Griff gehandelt hat, erklärte die Polizei in einer Pressemitteilung.