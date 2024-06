1 Hundehalter hatten in Schuttern mit einem Schild vor Giftködern gewarnt. Foto: Bohnert-Seidel

Viele Hundehalter in Schuttern waren aufgrund ausgelegter Fleischstücke so besorgt, dass sie sich mit einem Schild gegenseitig warnten. Die Hundestaffel des Polizeipräsidiums Offenburg gibt gegenüber unserer Redaktion in diesem Fall aber am Dienstag Entwarnung: Es handelte sich nicht – wie von den Hundehaltern zunächst befürchtet – um Giftköder, sondern nur um Hühnerreste. Jedoch sind diese für Hunde ebenso lebensgefährlich: Die leicht splitternden Knochen können dafür sorgen, dass Hunde ersticken, wenn sie diese aufnehmen. „Die Hühnerreste wurden von einer alten Dame auf ihrem eigenen Feld ausgelegt. Ihr war dabei absolut nicht bewusst, was passieren könnte.“ Die Hundestaffel habe eine Gefährderansprache gehalten und von der Frau zugesichert bekommen, dass diese in Zukunft jegliche Fleischreste ordnungsgemäß entsorge. Weitere Fälle bezüglich Giftköder sind der Polizei nicht bekannt.