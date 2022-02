1 Ein gewohntes Bild am Mittwochmorgen an der Nell-Breuning-Schule. Gegen 9 Uhr ist die Polizei bereits abgerückt, der Schulbetrieb läuft wie gewohnt. Foto: Otto

Nach der Amokdrohung an der Nell-Breuning-Schule in Rottweil bleibt am Mittwoch am Berufsschulzentrum alles ruhig. Die Polizei war schon vor Schulbeginn zur Begutachtung der Lage vor Ort.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Am frühen Morgen ist die Polizei mit mehreren Kräften vor und im Schulgebäude präsent. Es habe sich die schon am Dienstag kommunizierte Einschätzung bestätigt, dass von der an eine Toilettentür geschriebene Drohung kein Gefährungspotenzial ausgeht, so Polizeisprecher Dieter Popp vom Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage. Die Polizeikräfte rücken gegen 8.45 Uhr ab, den ganzen Tag über wird die Schule aber noch verstärkt bestreift.

Am Montag war im Schulgebäude an einer Toilettentür ein Schriftzug entdeckt worden, in dem eine Amokdrohung für Mittwoch ausgesprochen wurde. Die Anwesenheit der Polizei hatte im Laufe des Dienstags für große Unruhe in der Schule gesorgt. Viele Gerüchte machten die Runde.

Einige Schüler bleiben zuhause

Die Schulleitung hatte die Schüler dann in einem Schreiben über die Lage informiert und erklärt, dass nach der Analyse der Polizei die Situation als weitgehend unbedenklich einzuschätzen sei.

Der Schulbetrieb fand wie gewohnt statt, etliche Schüler, auch von der benachbarten Erich-Hauser-Schule, blieben dennoch zuhause.