1 Janina Hettich erreichte am Freitag im IBU-Cup-Sprintwettbewerb in Brezno-Osrblie Rang 20. Foto: Schmidt

Skicrosserin Daniela Maier unterstrich beim Auftakt des Skicross-Weltcups in Kanada ihre gute Form in der Qualifikation. Biathletin Janina Hettich hatte sich mehr als den 20. Platz beim Sprintwettbewerb beim IBU-Cup in Brezno-Osrblie (Slowakei) vorgestellt.















Link kopiert

Die Furtwangerin Daniela Maier (SC Urach hat beim Skicross-Weltcup im kanadischen Nakiska in der Qualifikation für den ersten Wettbewerb die neuntbeste Zeit hingelegt Zuversichtlich ging Daniela Maier dann am Freitag (20.15 Uhr Mitteleuropäische Zeit) das erste Rennen in Nakiska an. Allerdings musste sie in einem Heat im Viertelfinale mit der Weltcup-Führenden Sandra Näslund (Schweden), mit Andrea Limbacher (Österreich) und mit Aulet Gillet (Frankreich) um den Einzug ins Semifinale kämpfen. Die Wettbewerbe in Kanada dienen der Schwarzwälderin vor allem auch dazu, sich in Richtung Olympia-Start zu steigern.

"In der Weltcup-Wertung vor den Rennen in Kanada lag Daniela Maier an elfter Stelle. Sie setzte darauf, dass die Rahmenbedingungen – vor allem die Temperaturen – in Nakiska im grünen Bereich lagen.

Zwei Schießfehler der Lauterbacherin

Beim IBU-Cup der Biathleten in Brezno-Osrblie (Slowakei) hat Janina Hettich (SC Schönwald) mit zwei Schießfehlern und 1:13,1 Minuten Rückstand auf die Siegerin Camille Bernad (19:01,1 Minuten Gesamtzeit) den 20. Platz am Freitag belegt. Die Lauterbacherin war beim Liegend Schiessen fehlerfrei geblieben, doch dann verbuchte sie im Stehend Schiessen zwei Fehler, die sich in der Gesamtwertung deutlich bemerkbar machten. Nach ihrem Sieg im Einzel am Mittwoch hatte sich Janina Hettich mehr ausgerechnet. Am Samstag geht es für die Olympia-Aspirantin mit der Verfolgung in Brezno-Osrblie weiter. Dann peilt sie zumindest wieder einen Platz in den Top Ten an.

David Ketterer will weiter angreifen

Der Slalom-Spezialist David Ketterer (SSC Schwenningen) will es am Sonntag (ab 10.15 Uhr) beim Weltcup im schweizerischen Wengen krachen lassen. Die deutschen Farben werden außerdem von Fabian Himmelsbach (SC Sonthofen), Julian Rauchfuss (RG Burig Mindelheim), Alexander Schmid (SC Fischen), Linus Strasser (TSV 1860 München) und Anton Tremmel (SC Rottach-Egern) vertreten.

Die Zielsetzung von Ketterer ist klar: Er möchte den 23. Platz – vor einer Woche in Adelboden – am Sonntag steigern. Noch immer besteht für den Hochemminger die Chance auf ein Olympia-Ticket