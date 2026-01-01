Entspannt laufen zum Jahresausklang: Silvesterlauf in Horb – Michael Theurer kommt zu Schulzes „Abschied“

Der Horber Silvesterlauf ist untrennbar mit dem Namen Schulze verbunden. Nach 25 Jahren endet nun die Organisation in Familienregie. Doch das Wiedersehen ist geplant.
„The Same procedure as every year“. Das gibt’s nicht nur beim »Dinner for one« bei Miss Sophie, sondern nun schon zum 25. Mal beim Horber Silvesterlauf. Es war tatsächlich die ähnliche Prozedur wie jedes Jahr, die da am Startpunkt vor dem zugeparkten Platz vor dem Horber Hallenbad am Nachmittag des letzten Tages im alten Jahr abging.