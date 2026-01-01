Entspannt laufen zum Jahresausklang: Silvesterlauf in Horb – Michael Theurer kommt zu Schulzes „Abschied“

Der Horber Silvesterlauf ist untrennbar mit dem Namen Schulze verbunden. Nach 25 Jahren endet nun die Organisation in Familienregie. Doch das Wiedersehen ist geplant.

„The Same procedure as every year“. Das gibt’s nicht nur beim »Dinner for one« bei Miss Sophie, sondern nun schon zum 25. Mal beim Horber Silvesterlauf. Es war tatsächlich die ähnliche Prozedur wie jedes Jahr, die da am Startpunkt vor dem zugeparkten Platz vor dem Horber Hallenbad am Nachmittag des letzten Tages im alten Jahr abging.

So um die 100 Läuferinnen und Läufer, inklusive einer kleinen Gruppe Nordic-Walkern, durfte Horbs Dauerlauf-Guru Ingo Schulze in diesem Jahr auf den Rundkurs zu diesem Jubiläums-Silvesterlauf schicken. Es war eine, vor allem von den Altersschichten her, bunt gemischte Truppe, die vom betagten Senior über Kinder bis zum Leistungssportler reichte.

Michael Theurer – Läufer der ersten Stunde

Darunter war auch Horbs Ex-Oberbürgermeister Michael Theurer, der in einem „Horb“-Trainingsanzug sportliche Ambitionen an den Tag legte. „Ich war schon beim ersten Silvesterlauf dabei“ erzählte er und ein paar Herren schlossen sich ihm an. „Ich auch“, war zu hören und schon tauchte eine Herrenrunde in die Welt der Erinnerungen ab.

Eigentlich nichts Besonderes, denn der Horber Silvesterlauf ist für alle Teilnehmer immer eine willkommene Gelegenheit, das alte Jahr sportlich ausklingen zu lassen, ohne sich dabei irgendwelchem Wettkampf-Stress aussetzen zu müssen. Er wird nicht von ungefähr das „Plapper-Rennen“ genannt, da der Spaß und die Unterhaltung – auch auf der Strecke – im Vordergrund stehen und sich so manche Gruppe auf der Rundstrecke ganz nebenbei noch die eine oder andere Geschichte erzählen kann.

Wechsel der Dauerläufer ins Geher-Lager

Klar, so mancher Teilnehmer wird langsam etwas älter und wechselt vom Dauerlauftempo ins Geher-Lager, doch der Spaß an der Bewegung und dem sportlichen Miteinander bleibt.

Wer Lust hat, noch ein bisschen zu laufen, kommt einfach ohne Anmeldung auf dem großen Parkplatz beim Neckarbad, wärmt sich auf oder hält ein Schwätzchen. Jeder hat so seine eigenen Rituale, um sich für das „Plapper-Rennen“ vorzubereiten. Man kennt sich schon seit Jahren oder lernt sich schnell noch kennen. „Ich seh‘ auch in diesem Jahr wieder viele altbekannte Gesichter“, stellte der Horber Lauf-Guru kurz vor 15 Uhr schmunzelnd fest.

Stärkung für die Läufer im Hallenbad-Foyer

Während sich Ingo Schulze draußen von seinen Fans feiern lässt und ihnen noch ein paar Anweisungen mitgibt, ist seine Frau Inge, die die ganzen 25 Jahre das Catering nach dem Lebkuchenkalorienvernichtungslauf organisierte, mit einer Freundin damit beschäftigt, alles herzurichten, mit was sich die Top-Athleten im Ziel stärken können. Wer nach dem Lauf noch ins Foyer des Hallenbads kam, der wurde mit Kaffee, Glühwein und Sekt sowie ein paar Naschereien, die „Opa Schulze“, seinen Enkelkindern von ihrem Weihnachtsteller gemopst hatte, für die Strapazen belohnt.

Für Ingo und Inge Schulze war es der letzte Silvesterlauf, den sie in eigener Regie organisierten. Ab diesem Jahr ist die Sulzer Ausdauersportlerin Nazli Hacibayramoglu als Cheforganisatorin für das Ganze verantwortlich, doch Ingo wird weiterhin der Meister mit dem Silvesterlauf-Zylinder bleiben und den Startschuss geben. „Auch wenn ich ihn im Rollstuhl herschieben muss“, versprach die neue Orga-Chefin.

Dann kann ja nichts mehr passieren und der Horber Silvesterlauf wird weiterhin, wie alle die Jahre zuvor, die Ausdauersportler der Gegend zu einem letzten großen Lauf im alten Jahr einladen und es wird sein wie immer. „The Same procedure as every year“ eben.