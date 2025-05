Vorgestellt wurde im Gemeinderat in Mönchweiler eine sogenannte KMF-Kombipresse. Damit ist die Verpressung von 9,5 Tonnen künstlicher Mineralfasern pro Tag in Ballen geplant.

Laut Ortsbaumeister Berthold Fischer ist mit der Anlage die Verpressung von 9,5 Tonnen künstlicher Mineralfasern (KMF) pro Tag in Ballen mit anschließender Folienwicklung geplant. Für die Aufstellung der Anlage beantragte die Hezel GmbH eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung.

Gefilterte Abluft soll über die Außenfassade in etwa acht Metern Höhe abziehen. Das Vorhaben könne im vereinfachten Verfahren laufen, auch entfalle das Einvernehmen der Gemeinde, die vom Regierungspräsidium (RP) Freiburg nur zu einer Stellungnahme aufgefordert sei.

Laut einer von der Verwaltung beauftragten Rechtsanwaltskanzlei sei die Anlage am Standort zulässig. Geprüft werden müsse vom RP nur doch die Einhaltung der „TA Lärm“ und die Genehmigungsbedürftigkeit der Presse.

Ein gebranntes Kind

Nachdem die Gemeinde ein gebranntes Kind sei, dürfe man sicher sein, dass alle benötigten Informationen da seien, so Bürgermeister Rudolf Fluck angesichts einer von Einwohner Robert Springmann gestellten Frage. Fluck erinnerte an vergangene Probleme mit einer Feststoffkonditionierungsanlage, seither gebe es aber ein gutes Miteinander mit Hezel, wo es deutliche Verbesserungen gegeben habe.

So transparent wie möglich

Wichtig sei ihm aber, das Verfahren so transparent wie möglich zu machen. Was zulässig sei solle gemacht, was nicht in Ordnung sei angesprochen werden.

Hezel sei Partner von Handwerks- und Abbruchbetrieben sowie Deponien, erklärte Geschäftsführer Benjamin Maier. Auf letzteren setze man zur optimalen Platzausnutzung nur noch gepresste KMF-Säcke ein. Mit der Installation der Presse könne man neue Arbeitsplätze schaffen und den wirtschaftlichen Standort sichern, was der Gemeinde Gewerbesteuereinnahmen bringe.

In der Anlage mit einer Länge von zwölf Metern werde Material per Vakuumtechnik verpresst, danach mit Folien umwickelt. So seien LKWs optimal ausgelastet. Solche Anlagen seien schon an mehreren Standorten in Deutschland im Einsatz und für den Einsatz auf Großbaustellen in Ortschaften freigegeben.

Keine Staubbelastung

Ein Gutachten belege, dass es weder neurologische Erkrankungen noch Atembeschwerden oder sonstige Gefährdungen gebe. Auch krebserregend sei die Anlage nicht nicht, eine Staubbelastung nicht gegeben.

Andreas Schramm sah ursprüngliche Bedenken nicht bestätigt, da kein Material aus Altbauen vor 1996 verarbeitet, Material schon auf Baustellen staubdicht verpackt werde. Abfinden müsse man sich mit mehr LKWs. Anderes Material wie KMF sei nicht zur Verarbeitung geplant, so Maier.

Reißfeste Säcke

Die gesetzlich vorgeschriebenen, reißfesten Säcke würden heute schon bei Hezel gelagert. Die Anlage sei ein komplett geschlossenes System, aus dem nichts austrete, das Material werde darin bereits mit Folie umwickelt. Die Überwachung der Abluftfilterung obliege Hezel, werde aber vom Regierungspräsidium geprüft, so Maier auf Nachfrage von Ralph Kaltenbach.

Die Feinstaubbelastung dürfe wohl nicht höher werden, urteilte Sabine Roth. Fluck betonte die aus Sicht der Gemeinde nötige Einhaltung der „TA Lärm“, immissionsschutzrechtlicher Anforderungen und die Überdachung der Anlage.

Der Gemeinderat stimmte dieser Stellungnahmen zu. Letztlich entscheide das Regierungspräsidium über den Antrag, so Fluck. Auch der Naturschutz und andere Träger öffentlicher Belange würden gehört.