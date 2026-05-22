Entsorgung oder Instandhaltung?: Das passiert mit dem alten Bergbahnwagen in Bad Wildbad

Seit vielen Jahren gammelt der alte Wagen der Sommerbergbahn am Bad Wildbader Stadteingang vor sich hin und bietet ein jämmerliches Bild. Jetzt ist klar, was damit passieren soll.

Nach der Sanierung der Bad Wildbader Sommerbergbahn wurde einer der beiden alten Bergbahnwagen am nördlichen Stadteingang aufgestellt – als Blickfang, beliebter Fotopoint und Alleinstellungsmerkmal für die Stadt. Davon kann mittlerweile nicht mehr die Rede sein. Der Wagen gammelt seit Jahren vor sich hin und der Rost hat an vielen Stellen die grün-weiße Farbe verdrängt. Seit Jahren fordern Bürger und einzelne Stadträte immer wieder, den Wagen zu sanieren. Jetzt zieht die Stadt die Konsequenzen – allerdings ganz anders als gedacht.

„Der Zustand der ehemaligen Bergbahn am Kreisverkehr hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert“, schreibt Bürgermeister Marco Gauger in der Vorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Es bestünden „mittlerweile sowohl technische als auch sicherheitsrelevante Bedenken, überdies ist das Areal mittlerweile optisch untragbar, so dass eine Entscheidung zum weiteren Umgang mit dem Bergbahnwagen herbeigeführt werden muss“, heißt es weiter.

Zenit als Ausstellungsobjekt überschritten

2011 hatte der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats beschlossen, den Wagen als Anschauungs- und Werbeobjekt aufzustellen. Dabei sei weder ein zeitlicher Horizont festgelegt noch ein konkreter Plan für die Pflege und Wartung aufgestellt worden. „Vielmehr wurde in der Debatte auf eine Endlichkeit des Exponats hingewiesen und unter anderem festgehalten, dass es ‚ja nicht für ewig‘ sein müsse“, heißt es weiter.

Fakt sei nun, dass der Wagen nach 15 Jahren seinen Zenit als Ausstellungsobjekt deutlich überschritten habe. Nach Auffassung der Verwaltung soll er nicht weiter dem Verfall ausgesetzt werden und auch nicht als „Projektionsfläche für Frust und/oder Vandalismus herhalten“. Deshalb seien verschiedene Optionen geprüft worden: Sanierung, Umnutzung, Teilrückbau, gestalterische Alternativen und schlussendlich die Entsorgung.

Instandsetzung ist zu teuer

Die von vielen gewünschte Instandsetzung der Anlage sei „aufgrund des fortgeschrittenen Verschleißes sowie notwendiger Anpassungen an aktuelle Entsorgungsstandards als sehr hoch einzustufen“ und wirtschaftlich nicht tragfähig, heißt es in der Vorlage. Die Verwaltung schätzt die Kosten auf rund 50.000 Euro brutto.

Eine alternative Nutzung sei geprüft worden. Wegen des technischen Zustands, der Lage am Hang beim Kreisverkehr sowie fehlender wirtschaftlicher Perspektiven nicht realisierbar. Auch ein teilweiser Erhalt einzelner Elemente würde weiterhin Folgekosten für Wartung und Verkehrssicherung nach sich ziehen, ohne einen entsprechenden Mehrwert zu schaffen. Durch eine mögliche Bepflanzung würde das ohnehin schon sehr angegriffene Material schnell noch mehr Schaden nehmen. Gestalterische Alternativen, wie zum Beispiel eine Bergbahn-Silhouette aus Edelstahl, würden laut Verwaltung mit hohen Kosten zu Buche schlagen.

Entsorgung die beste Lösung?

Bleibt noch die endgültige Lösung: die Entsorgung. Die stelle sich „als wirtschaftlichste und nachhaltigste Lösung dar“, heißt es weiter. Sie beseitige Sicherheitsrisiken, vermeide langfristige Unterhaltungskosten und schaffe die Grundlage für eine mögliche Neugestaltung des Areals. Die Verwaltung schätzt die Kosten dafür auf etwa 5000 bis 7000 Euro. Diese Kosten soll der Eigenbetrieb Sommerbergbahn tragen.

Nach Abwägung dieser Optionen empfiehlt die Verwaltung die vollständige Entsorgung des alten Wagens als „wirtschaftlichste, sicherste, und langfristig sinnvollste Lösung“. Eine mögliche künftige Nutzung des Betonsockels soll zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert und entschieden werden. Das sei eine „sehr schwierige Entscheidung und sehr emotional belegt“, sagte Gauger. Aber „die Zeit spielt nicht für uns und der Zustand verschlechtert sich rasant“. Zudem habe Bad Wildbad viele andere Besonderheiten und „der Werbeträger hat seinen Dienst getan und den Zenit überschritten“.

Mangelnde Pflege, mangelndes Tun

Als jahrelanger Verfechter für eine Sanierung des Wagens meldete sich Jochen Borg (CDU) zu Wort: „Der Zahn der Zeit hat genagt und es ist wirklich sehr schade, dass ein weiteres historisches Alleinstellungsmerkmal verloren geht, weil's einfach nicht mehr geht.“ Kritisch fügte er an, dass es wegen „mangelnder Pflege und mangelndem Tun“ so weit habe kommen müssen.

Roland Schwabenland (SPD) merkte an, dass der Wagen 2018 renoviert worden sei. Schon damals hätte man ein Dach darüber machen müssen. Die Bergbahn gebe es seit 1908, der Wagen erzähle die Geschichte der Stadt und sei ein echter Hingucker.

Rita Locher, Vorsitzende der Freien-Wähler-Fraktion, sagte, dass der Gemeinderat und die Verwaltung die Verantwortung über die Finanzen der Stadt habe und „jede Ausgabe zweimal überlegen“ müsse. „Wir können es nicht stemmen“, sagte sie, und ein marodes Objekt am Ortseingang sei „keine würdige Visitenkarte“. Deshalb sei die Entsorgung der zweckmäßige Schritt, der jetzt zu gehen sei. Mathias Fey (AfD) sagte, dass der Wagen eigentlich zu Wildbad gehöre, aber die Haushaltslage gebe es nicht her. Er sprach sich dafür aus, auch den Betonsockel gleich mit wegzumachen. Mit 17 Ja-Stimmen wurde die Entsorgung des Wagens bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen mehrheitlich beschlossen.