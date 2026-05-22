Entsorgung oder Instandhaltung?: Das passiert mit dem alten Bergbahnwagen in Bad Wildbad

Seit vielen Jahren gammelt der alte Wagen der Sommerbergbahn am Bad Wildbader Stadteingang vor sich hin und bietet ein jämmerliches Bild. Jetzt ist klar, was damit passieren soll.
Nach der Sanierung der Bad Wildbader Sommerbergbahn wurde einer der beiden alten Bergbahnwagen am nördlichen Stadteingang aufgestellt – als Blickfang, beliebter Fotopoint und Alleinstellungsmerkmal für die Stadt. Davon kann mittlerweile nicht mehr die Rede sein. Der Wagen gammelt seit Jahren vor sich hin und der Rost hat an vielen Stellen die grün-weiße Farbe verdrängt. Seit Jahren fordern Bürger und einzelne Stadträte immer wieder, den Wagen zu sanieren. Jetzt zieht die Stadt die Konsequenzen – allerdings ganz anders als gedacht.