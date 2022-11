1 Der Wertstoffhof Tuningen ist eröffnet. Darüber freuen sich (von links) Wertstoffhof-Betreuer Christof Huger, der Leiter des Amts für Abfallwirtschaft Martin Fetscher, Bürgermeister Ralf Pahlow, Detlef Krohn vom Straßenbauamt und Paul Wischnewski (Amt für Abfallwirtschaft). Foto: Bombardi

Der sanierte, neu gestaltete und um 230 Quadratmeter erweiterte Tuninger Wertstoffhof im Brühl ist eröffnet.















Tuningen - Ab sofort bietet der Wertstoffhof der Bevölkerung wieder die Möglichkeit, den verwertbaren Abfall und den Grünschnitt möglichst sortenrein zu entsorgen, ohne hierfür lange Anfahrtswege in Kauf nehmen zu müssen. Im Februar war die Planung im Gemeinderat vorgestellt worden.

Zur Eröffnung war mit dem symbolischen Durchschneiden eines Bandes nicht nur die ortsnahe Rückkehr zur Wertstoffentsorgung verbunden. In einer kleinen Eröffnungsfeier zeigte sich Bürgermeister Ralf Pahlow überzeugt, dass die infrastrukturelle Optimierung auch dazu beiträgt, die Gemeinde ein weiteres Stück schöner und noch lebenswerter zu machen. Die Verbesserung bezüglich des Aussehens und der Abläufe führte er auch auf das Ergebnis produktiver Dialoge mit dem Amt für Abfallwirtschaft und dem Maschinenring als Betreiber des Wertstoffhofs zurück.

Ein kleiner sozialer Treffpunkt

Pahlow bezeichnete den Wertstoffhof auch als einen kleinen sozialen Treffpunkt, an dem viele Bürger während der Entsorgung der Wertstoffe miteinander ins Gespräch kommen.

"In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Modell der Wertstoffhöhe zu einer wichtigen Säule der Kreislaufwirtschat entwickelt, die zur Entlastung des Abfallgebührenhaushaltes beiträgt und diverse ökologische Vorteile bietet", begrüßte Martin Fetscher, Amtsleiter des Amts für Abfallwirtschaft im Landratsamt des Schwarzwald-Baar Kreises, die Anwesenden zur Eröffnung des sanierten und neu gestalteten Wertstoffhofs. Festscher dankte in diesem Zusammenhang der Gemeinde für deren Bereitschaft, die für eine Erweiterung des Wertstoffhofs benötigten Quadratmeter zusätzlich zu verpachten. Der Kreistag legte mit der Bereitstellung der finanziellen Mittel in Höhe von 110 000 Euro die Basis für die in acht Wochen realisierte Neugestaltung des 20 Jahre alten und immer maroder wirkenden Wertstoffhof.

Fläche von 900 Quadratmetern

Eine Fläche von 900 Quadratmetern für den Wertstoffhof bezeichnet Fetscher im kreisweiten Vergleich als leicht überdurchschnittlich. Im Hinblick auf die kontinuierlich steigende Anzahl auf inzwischen 10 000 Anlieferungen pro Jahr hält er sie durchaus für vertretbar. Er appellierte, die Stoffe möglichst sortenrein in den dafür vorgesehenen Containern oder Sammelstellen zu entsorgen. Insbesondere bei der Abgabe von Grüngut, aus dem wieder Kompost als wertvoller Dünger entsteht, sei darauf zu achten, dass keine Plastikteile oder weitere Fremdstoffe darin enthalten sind. Festscher dankte den Bürgern für ihre Bereitschaft, die Abfälle bereits vor der Entsorgung im Wertstoffhof zu trennen. Er lobte den Maschinenring unter der Leitung von Rainer Hall als Betreiber des Hofs, das Straßenbauamt für die bewährte effektive und preisgünstige Planung und Ausschreibung sowie alle an der Ausführung beteiligten Firmen für den problemlosen Ablauf.

Info: Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs Im Brühl in Tuningen sind von November bis April samstags von 10 bis 13 Uhr. Im Sommerhalbjahr von Mai bis Oktober ist die Entsorgungseinrichtung samstags von 9 und 13 Uhr und mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr geöffnet. Ansprechpartner und hauptverantwortlicher Betreuer des Wertstoffhofs ist Christof Huger.