1 Nach Weihnachten bieten viele Vereine und Organisationen die Entsorgung von Christbäumen an. Foto: Robert Michael/dpa

Weihnachten ist vorbei, zu Dreikönig werden in vielen Häusern die Christbäume abgeschmückt. Doch wohin mit dem ausgedienten Baum?















Schwarzwald-Baar-Kreis - An vielen Orten der Region werden die alten Christbäume von Vereinen eingesammelt. Wir haben bei einigen nachgefragt, wie das organisiert wird. Die Organisatoren führen diese Sammlungen in Eigenregie gegen einen kleinen Obolus durch. Mittlerweile ist die Resonanz bei den Vereinen so groß, dass die Sammlungen fast im gesamten Landkreis erfolgen.

Einige Vereine verkaufen im Voraus Wertmarken, andere gehen die Straßen ab und nehmen die Christbäume mit, an denen der Geldbetrag befestigt ist. Wiederum andere richten Sammelpunkte ein. Es gibt auch Gruppen, die Bäume nach telefonischer Anmeldung zu Hause abholen.

Recyclingzentrum und Wertstoffhöfe

Zudem können Weihnachtsbäume ohne Dekoration zu den regulären Öffnungszeiten bei den Recyclingzentren und Wertstoffhöfen abgegeben werden. Ab 9. Januar können diese auch zu den Kompostanlagen gebracht werden. "Dort wird das Grüngut geschreddert und kompostiert", berichtet Martin Laufer, stellvertretender Amtsleiter des Amts für Abfallwirtschaft. Aus den Weihnachtsbäumen könnten auch Brennhackschnitzel entstehen, wegen des hohen Holzanteils, erläutert er.

Etwa 30 Leute aus der KJG helfen mit

Die katholische junge Gemeinde (KJG) in Niederschach ist eine der Organisationen, die am Samstag, 8. Januar, eine Sammelaktion für Weihnachtsbäume anbietet. Die Bäume sollen gut sichtbar an den Straßenrand gelegt oder im besten Fall direkt an den Anfang der Straße gebracht werden. Etwa 30 Leute sollen dieses Jahr mithelfen, erklärt Hannah Colli, ein Mitglied der KJG. "Am Anfang des Jahres stehen zwei Leute bereit, die sich um Anhänger und Traktoren kümmern", berichtet sie. "Nach der Abholung werden die Bäume an einen anderen Verein weitergegeben. Dieser nutzt die Bäume zur Fasnachtsverbrennung, damit kein neues Holz geschlagen werden muss", meint Paul Dinter von der KJG.

Jugendfeuerwehr in Brigachtal

Auch die Jugendfeuerwehr in Brigachtal sammelt das verwelkte Weihnachtsgrün ein. "Wir organisieren dies selbst. Wir setzen den Termin immer am ersten Samstag im neuen Jahr, organisieren Helfer mit Traktor und Anhänger, meist aktive Feuerwehr-Angehörige, planen den Ablauf, erfragen die Abladestelle, organisieren etwas Verpflegung für danach und machen Werbung im örtlichen Edeka für die Abholung", erklärt Michael Toleikis, Jugendwart der freiwilligen Feuerwehr in Brigachtal, die Planung der Aktion. Laut ihm sollen dieses Jahr etwa 25 Leute an der Aktion teilnehmen. Die Hälfte davon sind aktive Mitglieder in der Feuerwehr.

Bäume für Sonnwendfeier verbrannt

Nach der Abholung würden die Bäume normalerweise zur Kompostanlage gebracht, so Toleikis. "Dieses Jahr werden sie von der Landjugend aus Brigachtal für die Sonnwendfeier benötigt. Die Landjugenden aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis führen jedes Jahr zur Sonnwende eine Feier mit Feuer durch. Hierfür werden die alten Weihnachtsbäume verwendet." Die Abholung sei kostenlos, doch eine Spende sei willkommen. "Die Spenden gehen direkt an die Jugendfeuerwehr und werden wieder verwendet, um Materialien für die Proben zu kaufen, Ausflüge anbieten zu können sowie für Grillabende und die Weihnachtsfeier", berichtet Toleikis.

Info: Wo und wann Christbäume eingesammelt werden

Bad Dürrheim-Hochemmingen: Samstag, 7. Januar. Die Christbäume sollten ab 9 Uhr zur Abholung bereit liegen. Eine Spende ist willkommen.

Brigachtal: Jugendfeuerwehr am Samstag, 7. Januar, ab 8 Uhr. Abholabschnitte gibt es beim Edeka-Markt.

Königsfeld: FC Königsfeld, 7. Januar, ab 12 Uhr. Bäume sollen gut sichtbar vor dem Haus platziert werden. Spenden werden gebeten.

Mönchweiler: Sammelaktion am Samstag, 7. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr gegen eine kleine Spende. Sammelplätze sind: Friedhof, katholische Kirche, Rathaus, Herdstraße/Ecke Sportplatzweg, Weiherdamm (Anwesen Staiger).

Niedereschach: KJG am Samstag, 7. Januar. Ab 8 Uhr Bäume gut sichtbar am Straßenrand bereit legen. Spenden willkommen.

St. Georgen: Samstag, 7. Januar, zwischen 9 und 11 Uhr vom DRK-Ortsverein. Sammelstellen am Ökumenischen Zentrum auf der Seebauernhöhe und am DRK-Heim in der Spittelbergstraße.

Tuningen: Samstag, 7. Januar, von der Jugend des Musikvereins. Die Bäume sollen bis 10 Uhr am Straßenrand abgelegt werden. Der Abholpreis beträgt zwei Euro.

Villingen-Schwenningen: Samstag, 14. Januar, von 14 bis 17 Uhr sind die Grüngutsammelstellen für die Abgabe der Weihnachtsbäume geöffnet. Gebiete Goldenbühl, Friedrichspark, Welvert, Haslach, Wöschhalde und Kurgebiet: Samstag, 7. Januar, Sammlung zwischen 9 und 13 Uhr von Goldenbühl-Schülern, gegen Unkostenbeitrag. Marbach: Samstag, 7. Januar, ab 8 Uhr gegen eine freiwillige Spende, die am Baum befestigt werden kann. Pfaffenweiler: Samstag, 7. Januar, ab 9.30 Uhr. Bäume an der Straße zur Abholung bereit legen. Spende willkommen. Weilersbach: Jugendabteilung des FC sammelt am Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr ein. Mindestspende von einem Euro.