3 Kiew: Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einem Logistikzentrum, dass nach Beschuss in Brand geraten ist. Russland hat seine Angriffe auf belebte Städte ausgeweitet. EBM-Papst hat seine Vertriebsgesellschaft in Kiew seit vergangener Woche geschlossen. Foto: Efrem Lukatsky/dpa

Putins Krieg und die von der EU getroffenen Sanktionen wirken sich auch auf die heimische Wirtschaft aus. Über die Folgen sprach unsere Redaktion mit zweien der international tätigen Unternehmen in St. Georgen.















St. Georgen - "Die Entwicklung im Ukraine-Russland-Konflikt ist höchst besorgniserregend", meint Hauke Hannig, Pressesprecher der EBM-Papst-Gruppe, die auch in St. Georgen vertreten ist. "Wir verurteilen die kriegerische Handlung der russischen Regierung und haben in der vergangenen Woche entschieden, die Lieferungen an Russland und die Ukraine bis auf Weiteres auszusetzen. Unsere Tochtergesellschaft in der Ukraine ist seit vergangener Woche aus Sicherheitsgründen geschlossen", erklärt Hannig das Vorgehen von EBM-Papst. Die Sanktionen, die von deutscher und europäischer Seite in die Wege geleitet wurden, "tragen wir absolut mit". Auch wenn das wirtschaftliche Konsequenzen für das Unternehmen hat. Doch: "Im Vordergrund stehen die Menschen."