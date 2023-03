1 Ein Holzbrett ist am Mittwoch provisorisch an den Eingang der Bäckerei gestellt worden. Unbekannte hatten sich dort am Dienstagabend gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft. Foto: Köhler

Vier Maskierte haben sich am späten Dienstagabend gewaltsam Zutritt in das Edeka-Geschäft in der Allmannsweierer Hauptstraße verschafft und einen großen Schaden angerichtet. Unternehmenschef Uwe Kohler ist erschüttert und erleichtert zugleich.









Die Einbruchsspuren sind auch am Tag danach noch sichtbar: Während die Kunden wie üblich durch die automatische Schiebetür in den Edeka-Markt in der Allmannsweierer Hauptstraße gehen, lehnt einige Meter rechts daneben eine Tür gegen die Wand des Gebäudes. Diese gehörte eigentlich zum separaten Zugang der Bäckerei, wurde aber offenbar aufgebrochen. Auf Höhe des Schlosses sieht man deutliche Spuren. Mit einem Provisorium aus Holz wurde der Eingang zur Bäckerei vorerst dicht gemacht. Von innen bedeckt ein Regal mit Schoko-Osterhasen das Holzbrett. Ansonsten geht am Mittwochmittag alles seinen gewohnten Gang nach.