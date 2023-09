Im Februar wurde in Freiburg ein 39 Jahre alter deutscher festgenommen, weil er mutmaßlich seine 79 Jahre alte Mutter erstochen haben soll. Damals war der Fall bereits das dritte Tötungsdelikt in der Stadt im laufenden Jahr und sorgte nicht für viele Schlagzeilen. Nun kommt der Mann vor Gericht und es zeichnet sich ab, dass seine Tat an Grausamkeit kaum zu überbieten war.

Verhandelt wird gegen den Mann ab Dienstag, 12. September. Bei der Tat soll er schuldunfähig und im Vollrausch gehandelt haben. Der Mann sei alkoholsüchtig und „polytoxikomanisch“, so die Staatsanwaltschaft. Das bedeutet, dass er von verschiedenen Rauschgiften abhängig ist.

Kopf nahezu vollständig abgeschnitten

Am Tattag soll er sich in der Wohnung seiner Mutter mit Rauschgift in einen halluzinierenden Zustand versetzt haben. In diesem Zustand soll er zunächst seiner Mutter mit der Bratpfanne auf den Kopf geschlagen haben, bis die Frau zu Boden ging. Dann soll er ihr mit einem Messer den Kopf nahezu vollständig abgeschnitten haben, so dass die Frau verblutete.

Für die Verhandlung gegen den 39-jährigen sind vier Verhandlungstage vorgesehen. Aufgrund seiner nicht vorhandenen Schuldfähigkeit soll er in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden.