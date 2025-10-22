Entschluss in Dobel: Kurhaus wird jetzt auf Vordermann gebracht

Im Dobler Gemeinderat wurde der Weg freigemacht für den Prozess zur Sanierung und den Umbau des Kurhauses. Kosten: rund fünf Millionen Euro. Es gibt aber Fördermöglichkeiten.
Wie Bürgermeister Christoph Schaack am Dienstagabend den Gemeinderäten erläuterte, sei der Umzug der Gemeindeverwaltung in das Kurhaus unumgänglich und die Sanierung als Grundsatz bereits 2024 beschlossen worden. Die Infrastruktur und IT-Ausstattung im Rathaus sei nicht mehr zeitgemäß. „Das Rathaus ist wunderschön, aber beengt“, so Schaack. Dobel müsse priorisieren bei den Bauprojekten. Für ihn sei klar, dass der Umbau des Kurhauses und die Erweiterung der Feuerwehr hohe Priorität hätten. Aber auch der Bau eines neuen Bauhofes sei nicht vergessen, müsse aber zurückgestellt werden.