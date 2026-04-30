Jedes Jahr im Frühling sendet das schwedische Fernsehen live und rund um die Uhr von einem Stückchen Natur aus. Manchmal kommen dort Tiere vorbei, oft passiert gar nichts. Die Zuschauer lieben es.
Stockholm - Die Sonne geht auf über den Bäumen, eine Eisscholle treibt über den Fluss, im Wald zwitschern Vögel. Vielleicht stakst ein Elch durchs Bild, vielleicht durchquert er gar den Fluss - vielleicht aber auch nicht. So in etwa sieht ein gewöhnlicher Tag bei der schwedischen Sendung "Die große Elchwanderung" (im Original: "Den stora älgvandringen") aus – und die Schweden lieben es.