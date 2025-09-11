Entscheidung wird vertagt: Unditz-Projekt stößt in Ichenheim auf Ablehnung

Alle Ortschaftsräte standen dem Projekt des Regierungspräsidiums Freiburg und des Gewässerbündnisses Baden-Württemberg für eine Revitalisierung der Unditz skeptisch gegenüber.
Bis zum Jahr 2027 muss eine Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (EU) für eine Verbesserung der Gewässerökologie umgesetzt werden. Fünf Maßnahmen sind im Bereich Schutter und Unditz zwischen Willstätt und Friesenheim geplant. Eine Umlegung der Unditz in Ichenheim wäre eine davon. Michael Heitzmann vom Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung und Jochen Bresch von der BHM-Planungsgesellschaft stellten die Planung dem Ichenheimer Rat am Mittwochabend vor.