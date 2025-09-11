Entscheidung wird vertagt: Unditz-Projekt stößt in Ichenheim auf Ablehnung

Bis zum Jahr 2027 muss eine Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (EU) für eine Verbesserung der Gewässerökologie umgesetzt werden. Fünf Maßnahmen sind im Bereich Schutter und Unditz zwischen Willstätt und Friesenheim geplant. Eine Umlegung der Unditz in Ichenheim wäre eine davon. Michael Heitzmann vom Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung und Jochen Bresch von der BHM-Planungsgesellschaft stellten die Planung dem Ichenheimer Rat am Mittwochabend vor.

„Eine Klimaanpassung muss gemacht werden“, erklärte Heitzmann. Wichtig seien eine bessere Beschattung der Flüsse, da die Fische bei steigenden Wassertemperaturen nicht überleben könnten und ein verbesserter Hochwasserschutz. Der wäre bei einer Verlegung gegeben, weil der Lauf der Unditz durch stärkere Kurven verlängert und somit ein besserer Schutz bei den immer häufigeren, punktuellen Starkregenereignissen gegeben sei. Vorgesehen sei es, die Unditz im Bereich nördlich der Verbindungsstraße von Ichenheim nach Niederschopfheim bis hin zur alten Brücke heraus aus ihrem heutigen Bachverlauf entlang des Pfarrwaldes und zum Teil in den Wald umzulegen. Dadurch wäre sofort eine bessere Beschattung vorhanden, Flora und Fauna des Gewässers würden verbessert und den gesetzlichen Wasserschutz-Richtlinien würde entsprochen. Die Kosten schätzte Michael Heitzmann auf 300 000 bis 350 000 Euro, das Land biete eine Förderung von 85 Prozent an die restlichen 15 Prozent könnten als Ökokontomaßnahme angerechnet werden.

Pläne fanden keine Zustimmung

Diese Pläne fanden an diesem Abend aber keine Zustimmung. Bereits vor Beginn der Sitzung verteilte der Angelverein Ichenheim eine Stellungnahme zu diesen Plänen und Vereinsvorsitzender Manfred Reichenbach zählte in der Fragestunde mögliche Nachteile durch die Verlegung auf, wie einen Rückgang der Fischpopulation durch eine zu starke Beschattung und der daraus folgenden Verringerung der Nahrungsgrundlage. Er plädierte für eine Aufwertung der Beschattung durch Pflanzung von mehr Hecken und Weiden am jetzigen Bachverlauf. Ortschaftsrat Ralf Wollenbär (FWV) nannte die Umlegung „unverhältnismäßig“. Er wundere sich, dass jetzt „der Wald geopfert würde“, während sonst jeder einzelne Baum schützenswert sei. Auch sah er die Verwendung von Steuergeldern für die Zuschüsse negativ und befürchtete, dass die laufenden Kosten für die Pflege des Gewässers an der Kommune hängen bleiben. Deshalb solle das bestehende Gewässer genutzt werden.

„Wir opfern nicht den Wald, sondern nur relativ wenige, einzelne Bäume“, widersprach Bresch. Die Pläne seien mit der Forstverwaltung abgeklärt, der Leiter des Neurieder Forstreviers, Gunter Hepfer, habe sogar die Verlegung, die zunächst am Waldrand geplant gewesen sei, in den Wald vorgeschlagen. Die Unditz sei nur sechs Meter breit, die Kronen der Bäume könnten sich über dem Bach wieder schließen. Die Bewirtschaftung des Flusses sei über bereits bestehende, breite Rückegassen in dem Pfarrwald möglich, die Unterhaltung übernehme nicht die Gemeinde, sondern sie bleibe beim Zweckverband. Der Unterhaltungsaufwand werde sich durch die Verlegung in den Wald verringern.

Bachverlauf soll besser beschattet werden

Besorgt über die „Wunden, die wir in den Wald schlagen“ zeigte sich Ortsvorsteher Helmut Roth, der zu Beginn einen selbst gedrehten Film über den Verlauf der Unditz gezeigt hatte. Es würden bei einer Umlegung etwa 5000 Quadratmeter Aushub aus dem Wald weg auf die Deponie gefahren. Da insgesamt fünf Maßnahmen in der Region geplant seien, schlug er vor, es könnte doch eine – sprich die in Ichenheim – weggelassen werden. Roth schlug vor, den bestehenden Bachverlauf besser zu beschatten. Auch Axel Fischer (UL) sah Probleme, „wenn wir brachial durch den Wald gehen“ und sein Fraktionskollege Hans-Jörg Hosch schlug vor, die Unditz an den Waldrand zu verlegen. Sabine Schwärzel (FWV) befürchtete, der Waldboden werde kaputt gemacht.

So geht’s weiter

„Wir haben keinen Zeitdruck und brauchen heute keinen direkten Beschluss“, betonte Heitzmann. Es sei vorgesehen, den Antrag auf Zuwendungen für die Umlegung bis zum 1. Oktober 2026 zu stellen, dass sei noch rechtzeitig für die Einhaltung der EU-Richtlinie. Seinem Vorschlag, die vorgetragenen Anregungen mitzunehmen und die Planung nochmals zu überarbeiten und dann dem Rat erneut vorzustellen, wurde zugestimmt. Der Ortschaftsrat beschloss einstimmig die Vertagung dieses Tagesordnungspunktes.