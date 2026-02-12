Entscheidung über Mitarbeiterbonus: Diese Prämie erhalten die Mitarbeiter bei Mercedes

Seit Langem werden die Beschäftigten von Mercedes-Benz in Deutschland am Unternehmenserfolg beteiligt. Jetzt hat Mercedes über die Höhe der Sonderzahlung für 2025 entschieden.

Die Beschäftigten von Mercedes-Benz werden auch für das Jahr 2025 in vierstelliger Höhe am Ergebnis des Unternehmens beteiligt. Anspruch auf die Sonderzahlung, die zusammen mit dem April-Gehalt ausgezahlt wird, haben rund 85.000 Beschäftigte im Tarifbereich Deutschland. Das Unternehmen erklärt, mit der Zahlung würdige man das Engagement der Belegschaft in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld.

Für das Jahr 2025 wird die Ergebnisbeteiligung bei 3139 Euro liegen. Außerdem werden alle anspruchsberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Unternehmen eine Mercedes-Benz-Jubiläumsaktie erhalten. Das Unternehmen begeht in diesem Jahr sein 140-jähriges Bestehen; aus diesem Anlass will Mercedes nach eigenem Bekunden die Beschäftigten direkt am Unternehmenserfolg, an zukünftigen Dividenden und an der Wertsteigerung der Papiere beteiligen.

Mercedes-Personalchefin Britta Seeger und Betriebsratschef Ergun Lümali: Sonderzahlung ist Anerkennung für die Beschäftigten. Foto: Mercedes-Benz AG (beide)

„In einem weiterhin anspruchsvollen globalen Umfeld haben unsere Beschäftigten erneut großes Engagement gezeigt“, erklärte Personalchefin Britta Seeger. „Ich danke unserem gesamten Team für die bewiesene Leidenschaft, den Pioniergeist und den unbedingten Willen zum Erfolg.“ Diese Gewinnermentalität, so Seeger, präge das Unternehmen seit 140 Jahren.

Das sagen Vorstand und Betriebsrat von Mercedes

Betriebsratschef Ergun Lümali erklärte, hinter dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 stehe die Leistung tausender Beschäftigter. „Tag für Tag übernehmen sie Verantwortung und treiben den Wandel bei Mercedes-Benz aktiv voran.“ Ergebnisbeteiligung und Jubiläumsaktie seien ein wichtiges Zeichen der Anerkennung und Beteiligung – gerade in einem herausfordernden Umfeld. „Sie zeigt: Leistung, Verlässlichkeit und Wertschätzung gehören zusammen.“

Die Höhe der Ergebnisbeteiligung ist unabhängig vom individuellen Gehalt und wird anhand einer Berechnungslogik ermittelt. Dabei spielen zum einen der Grad der finanziellen Zielerreichung des Unternehmens, gemessen am Betriebsergebnis (Ebit) und dem Zufluss an Liquidität (Free Cash Flow), eine Rolle. Zum anderen wird die konsequente Umsetzung der nachhaltigen Geschäftsstrategie berücksichtigt.

Ausgezahlt wird die Ergebnisbeteiligung zusammen mit dem Gehalt für April. Die endgültige Höhe steht noch unter dem Vorbehalt der Feststellung des finalen Jahresabschlusses im März.

Im vergangenen Jahr hatte Mercedes eine Ergebnisbeteiligung von 5220 Euro ausgezahlt, in den beiden Jahren davor lag sie bei 7300 Euro.