Entscheidung steht an Wild Wings wollen in neuer Saison auf jeden Fall dabei sein

Mehr als acht Monate nach dem Abbruch der vergangenen Saison entscheidet die Deutsche Eishockey Liga am Donnerstag über ihren Neustart. Im Anschluss an eine Gesellschafterversammlung hat die Liga für 14 Uhr zu einer Pressekonferenz in Düsseldorf mit DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke und dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Daniel Hopp eingeladen. Dabei soll es um "Fragen rund um eine neue Saison" gehen.

Nachdem der Saisonauftakt bereits zweimal verschoben wurde, gilt es als fast sicher, dass es doch noch eine Saison 2020/21 geben wird. Der 18. Dezember ist der bislang anvisierte Starttermin. Bekannt werden soll am Donnerstag, ob alle 14 Teams dabei sind und in welchem Modus gespielt wird. "Die Entwicklungen an den Standorten sind zuletzt in die richtige Richtung gegangen. Ich sehe die Möglichkeit, dass alle über die Ziellinie kommen", sagte Daniel Hopp, der Gesellschafter der Adler Mannheim, dem "Mannheimer Morgen" (Donnerstag).