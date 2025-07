Bei einigen Kippenheimern schrillen seit vergangener Woche die Alarmglocken: Der technische Ausschuss hat der Aufstellung des Bebauungsplans für den Lahrer Abschnitt der neuen Kreisstraße Ringsheim-Lahr nicht zugestimmt.

Die BI B3 und deren Vorsitzender Matthias Stulz sehen das Projekt nun als gefährdet an. „Eine Verzögerung hätte mit Sicht auf die Ertüchtigung und der damit verbundenen sechsjährigen Sperrung der Rheintalbahn sowie des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn eine verheerende Auswirkung auf die Gemeinden, für deren Umfahrung wir kämpfen“, heißt es in einem Schreiben, das an Mitglieder der Bürgerinitiative und an Anwohner der B 3 in Kippenheim rausging.

Lesen Sie auch

Stulz fordert seine Mitbürger dazu auf, zur öffentlichen Gemeinderatssitzung in Lahr am kommenden Montag, 18 Uhr, zu kommen. Es sei wichtig, „durch eine starke Bürger-Präsenz der betroffenen Gemeinden und Ortsteile, die Notwendigkeit der Umfahrung für die Region zu unterstreichen“.