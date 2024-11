Entscheidung nach Bedenkzeit: Brigitta Schrempp verlässt den Ortschaftsrat Heiligenzell

Sie war Stimmenkönigin des Dorfes bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr und bis dahin Ortsvorsteherin von Heiligenzell. Doch überraschenderweise ließ sich neben Schrempp im neu gewählten Ortschaftsrat auch Gerold Kadenbach für das Amt des Ortsvorstehers aufstellen. Bei sechs zu vier Stimmen musste Schrempp ihr Amt abgeben. Der Schock saß bei ihr tief. Bei Bürgermeister Erik Weide hatte sie um Bedenkzeit erbeten, wie es für sie in der Kommunalpolitik weitergehen wird. Mit den Sitzungsunterlagen zur nächsten öffentlichen Ortschaftsratssitzung ist nun auch ihr Entschluss bekannt: „Ortschaftsrätin Brigitta Schrempp hat aus persönlichen Gründen ihr Ausscheiden aus dem Ortschaftsrat Heiligenzell beantragt.“

Nachrückerin wird Tamara Stuber

Dazu äußern wolle sie sich vor der Sitzung nicht, erklärt sie auf Nachfrage der Lahrer Zeitung. Nur so viel: Dem Gemeinderat werde sie weiter angehören. Nachrückerin von Schrempp – auf Basis des Wahlergebnisses – ist Tamara Stuber. Sie soll in der Sitzung am Mittwoch, 4. Dezember, von Kadenbach verpflichtet werden.