Dass das Rheinfest des Musikvereins Ichenheim aus Naturschutzgründen auf der Kippe steht, ist vergangene Woche bekanntgeworden. Nun ist die Entscheidung gefallen, ob es stattfinden soll. Vorsitzender Reiner Hagemann hat mit unserer Redaktion darüber gesprochen.









Außerordentliche Vorstandssitzungen, nachdem der erste Schock verdaut war, waren nötig. Auch mit der Gemeinde hat sich der Musikverein abgestimmt. Jetzt ist klar, ob es in diesem Jahr ein Rheinfest in Ichenheim geben wird. „Wir haben zwar noch keine offizielle Absage, aber aus Zeitgründen haben wir uns dazu entschieden, das Fest an einem anderen Standort stattfinden zu lassen“, erklärt Reiner Hagemann, Vorsitzender des Musikvereins Ichenheim, am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion. Keine offizielle Absage heißt, dass man bisher nur die telefonische Nachricht des Landratsamts hat, dass das Fest am eigentlichen Standort in diesem Jahr aus Naturschutzgründen nicht genehmigt werden wird, berichtet Hagemann. Doch die Zeit dränge, es musste gehandelt werden.