Der 14-jährige Lenny Bulut stand als Musiker in der Vorauswahl für den Junior Eurovision Song Contest (JESC). Ausgewählt, wurde allerdings jemand anderes.

Um für Deutschland in Nizza antreten zu dürfen, hätte der sich Lahrer gegen vier weitere Kandidaten durchsetzten und die meisten Publikumsstimmen sammeln müssen. Gewonnen hat allerdings die zwölfjährige Fia aus Berlin. Das verkündete der Veranstalter am Montagnachmittag in einer Mitteilung.

Demnach wählten Zuschauer die junge Musikerin auf den ersten Platz und auch „eine internationale Expertenjury sah Fia ganz vorn“. Somit darf sie am 26. November mit ihrem Lied „ohne Worte“ für Deutschland auf der Bühne stehen. Weitere Infos zum Wettbewerb gibt es im Internet unter www.eurovision.de.