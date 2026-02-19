Entscheidung in Trillfingen: Firma aus Oberschwaben klopft an​

Das Gebiet um das Umspannwerk vor Trillfingen ist heiß begehrt. Jetzt flatterten dem Ortschaftsrat Pläne zur Aufstellung von Batteriespeichern auf den Tisch.
In Zeiten der Energiewende sind die Äcker und Wiesen rings um das 110/20 kV-Umspannwerk (zwischen Seehof und Trillfinger Sportgelände Wollensack) nahezu so begehrt wie ein freies Baugrundstück mitten in Stuttgart. Schon im vergangenen Jahr wollten dort die „Feldwerke“ GmbH aus München und „Stromernte“ aus Bad Boll auf privaten landwirtschaftlichen Flächen Photovoltaik-Anlagen auf Ständern realisieren. Der Haigerlocher Gemeinderat erteilte diesen Plänen aber mit knapper Mehrheit eine Abfuhr.