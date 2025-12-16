Entscheidung in Rangendingen: Wasser- und Abwasser werden teurer

Auf eine drastische Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren müssen sich die Rangendinger ab dem kommenden Jahr einstellen.
Der Gemeinderat Rangendingen hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am Montag eine Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren um insgesamt 1,68 Euro pro Kubikmeter, was einer Steigerung von 27 Prozent entspricht, einstimmig beschlossen. Zum 1. Januar 2026 klettert der Preis für Frischwasser pro Kubikmeter von 3,16 Euro auf 3,77 Euro (zuzüglich 7 Prozent Mehrwertsteuer).