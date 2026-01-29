Entscheidung in Hechingen: Acht Stimmen reichen für eine kleine Fürstengarten-Hecke

Zwischen Zollernstraße und Fürstengarten wird wieder eine Hainbuchenhecke gepflanzt – allerdings deutlich niedriger als die frühere.
„Eine kleine Hecke ist besser als keine Hecke“, sagte Gert Rominger von den „Freunden des Fürstengartens“, als er am Dienstagabend um 20.20 Uhr den Hechinger Ratssaal verließ. Zusammen mit Joachim Wien, dem Vorsitzenden des Fördervereins Villa Eugenia, und Jürgen Detel vom Nabu hatte er die kontroverse Debatte des Bauausschusses über die Wiederbepflanzung zwischen der sanierten Zollernstraße und dem Fürstengarten verfolgt. Die Stimmung bei den Herren war gemischt: Einerseits erleichtert über das Ergebnis der Abstimmung, andererseits verärgert über manche Diskussionsbeiträge.