Entscheidung in Freiburg ist gefallen: Öko-Toilette findet neues Zuhause im Seepark

1 Die Ökotoilette steht jetzt im Seepark, direkt neben der großen Liegewiese. Foto: Alexander Blessing

Das öffentliche Klo sollte zunächst im Stadtteil Vauban aufgestellt werden. Dort stieß die Aktion jedoch auf Widerstand. Nun steht die Anlage im Freiburger Seepark und kann ab sofort genutzt werden.









Link kopiert



Es war still geworden um die öffentliche Öko-Toilette, die im Juli im Stadtteil Vauban auf wenig Gegenliebe gestoßen war. Jetzt hat sie aber ein neues Zuhause gefunden: Seit dieser Woche steht sie im Seepark, am Rande der „Stusie-Wiese“, südöstlich des Flückigersees. Sie wurde in unmittelbarer Nähe zur großen Liegewiese, die im Sommer hoch frequentiert ist und rund 50 Meter entfernt von den nächsten Anwohnern, aufgestellt. Dort haben sich Anwohner schon länger eine zusätzliche Toilette gewünscht, da der ein oder andere Seebesucher gerne mal für seine Notdurft in die Büsche verschwunden sei.