Entscheidung in Eutingen: Die Kommunen müssen sparen – und die Vereine leiden

Wenn Gemeinden sparen, zahlen Ehrenamtliche die Zeche, findet unserer Autor. Das sieht man nun bei den Eutinger Vereinen, die Straßensperrungen selbst übernehmen müssen.
Was im Gäu derzeit sichtbar wird, ist kein lokales Randproblem, sondern Symptom einer größeren Entwicklung: Ehrenamtliche stoßen an ihre Grenzen – und die öffentliche Hand zieht sich zunehmend zurück. Dass Vereine nun selbst Straßensperrungen und Umleitungen organisieren müssen, zeigt, wie stark die Verantwortung auf die Schultern derjenigen verlagert wird, die eigentlich Kultur, Brauchtum und Dorfgemeinschaft lebendig halten wollen.