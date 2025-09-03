Entscheidung in Eutingen: Die Kommunen müssen sparen – und die Vereine leiden

Wenn Gemeinden sparen, zahlen Ehrenamtliche die Zeche, findet unserer Autor. Das sieht man nun bei den Eutinger Vereinen, die Straßensperrungen selbst übernehmen müssen.

Was im Gäu derzeit sichtbar wird, ist kein lokales Randproblem, sondern Symptom einer größeren Entwicklung: Ehrenamtliche stoßen an ihre Grenzen – und die öffentliche Hand zieht sich zunehmend zurück. Dass Vereine nun selbst Straßensperrungen und Umleitungen organisieren müssen, zeigt, wie stark die Verantwortung auf die Schultern derjenigen verlagert wird, die eigentlich Kultur, Brauchtum und Dorfgemeinschaft lebendig halten wollen.

Natürlich ist nachvollziehbar, dass Kommunen sparen müssen. Personalkosten im Bauhof sind ein schwerer Posten, Rufbereitschaften teuer und organisatorisch belastend. Aber man darf die Folgen nicht kleinreden: Jede zusätzliche Hürde schreckt potenzielle Ehrenamtliche ab. Wer sich für Fasnet, Fest oder Verein engagiert, tut dies freiwillig, in seiner Freizeit und meist mit viel Herzblut. Wer dabei aber mit Genehmigungen, Schilderbergen und Vorschriften kämpfen muss, verliert schnell die Lust.

Die Bedeutung der Feste

Das „Hoametfescht“ und die Fasnetsumzüge sind mehr als bunte Veranstaltungen – sie sind identitätsstiftend für die Gemeinden. Wenn diese Feste künftig wackeln, weil die Last der Organisation ins Unerträgliche steigt, verliert nicht nur der Verein, sondern die ganze Dorfgemeinschaft.

Die Politik muss sich daher ehrlich fragen: Wollen wir solche kulturellen Anlässe wirklich erhalten? Wenn ja, braucht es Unterstützung – vielleicht nicht in Form von kostenintensiven Bauhofdiensten, aber durch kreative Lösungen, unbürokratische Hilfe oder finanzielle Entlastung.

Sonst wird das Ehrenamt weiter zum Kraftakt, den irgendwann keiner mehr stemmen kann oder will.